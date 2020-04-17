"Ой Оля вы не меняетесь": Цибульская показала детское фото
Известная украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская очаровала Сеть черно-белой фотографией из семейного архива.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка разместила детский кадр. На снимке маленькая Оля запечатлена в темной кофте и серой шляпе. Свой модный образ будущая звезда украсила декором от новогодней елки.
В описании к архивному кадру 34-летняя Цибульская предложила отгадать, сколько ей лет на фото. А также певица рассказала о своей самой первой композиции, слова которой для ее родственников вот уже 30 лет остаются загадкой.
“Скільки років мені на фото? 🤩 А) 1,8⠀ Б) 2,6⠀ В) 3,1 ❗️Цей шифр моя сім’я не може розгадати більше 30 років❗️ 🌹Бицькіна бицькіна ти меня юбіс і цеяваєс, бицькіна бицькіна🌹 Це текст моєї першої пісні🔥На фото я якраз її написала і дуже тому рада. Але хто така “бицькіна“ і про що цей хіт - досі загадка. Може ти зрозумієш? Пиши варіанти в коментарі 💋“, - написала Цибульская.⠀
Многие пользователи Сети заявили, что Оля совсем не изменилась. А некоторые отметили, что 5-летний сын артистки очень похожий на звездную маму:
- Бозееее така манюсінька і гарненька
- Можливо, це “батькина, батькина“?
- Ой олюся ви не міняєтеся👏🙌
- Не змінилася 🦋! 4 роки!
- Як Нестор на Вас схожий:)👍
- Так це ж пісня “Цьомаю“))). Початок😘😘😘
- Бабушка бабушка ты меня любишь и целуешь, бабушка бабушка)))
- Нестор похож на тебя!)))
- На фото наверное 2.6👶😉
- Вылитый Нестор 😍
Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась секретами похудения.
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