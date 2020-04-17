"Ой Оля вы не меняетесь": Цибульская показала детское фото

Певица поделилась архивным кадром и рассказала о первой песни.

Известная украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская очаровала Сеть черно-белой фотографией из семейного архива.

Читай также: Певица Оля Цибульская показала редкое фото с родителями и братом

Так, на своей странице в Инстаграм артистка разместила детский кадр. На снимке маленькая Оля запечатлена в темной кофте и серой шляпе. Свой модный образ будущая звезда украсила декором от новогодней елки.

В описании к архивному кадру 34-летняя Цибульская предложила отгадать, сколько ей лет на фото. А также певица рассказала о своей самой первой композиции, слова которой для ее родственников вот уже 30 лет остаются загадкой.

“Скільки років мені на фото? 🤩 А) 1,8⠀ Б) 2,6⠀ В) 3,1 ❗️Цей шифр моя сім’я не може розгадати більше 30 років❗️ 🌹Бицькіна бицькіна ти меня юбіс і цеяваєс, бицькіна бицькіна🌹 Це текст моєї першої пісні🔥На фото я якраз її написала і дуже тому рада. Але хто така “бицькіна“ і про що цей хіт - досі загадка. Може ти зрозумієш? Пиши варіанти в коментарі 💋“, - написала Цибульская.⠀

Оля Цибульская показала детское фото Скриншот

Многие пользователи Сети заявили, что Оля совсем не изменилась. А некоторые отметили, что 5-летний сын артистки очень похожий на звездную маму:

Бозееее така манюсінька і гарненька

Можливо, це “батькина, батькина“?

Ой олюся ви не міняєтеся👏🙌

Не змінилася 🦋! 4 роки!

Як Нестор на Вас схожий:)👍

Так це ж пісня “Цьомаю“))). Початок😘😘😘

Бабушка бабушка ты меня любишь и целуешь, бабушка бабушка)))

Нестор похож на тебя!)))

На фото наверное 2.6👶😉

Вылитый Нестор 😍

Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась секретами похудения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.