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"Ой Оля вы не меняетесь": Цибульская показала детское фото

Комментариев: 1
Певица поделилась архивным кадром и рассказала о первой песни.
"Ой Оля вы не меняетесь": Цибульская показала детское фото
"Ой Оля вы не меняетесь": Цибульская показала детское фото
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская очаровала Сеть черно-белой фотографией из семейного архива.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка разместила детский кадр. На снимке маленькая Оля запечатлена в темной кофте и серой шляпе. Свой модный образ будущая звезда украсила декором от новогодней елки.

В описании к архивному кадру 34-летняя Цибульская предложила отгадать, сколько ей лет на фото. А также певица рассказала о своей самой первой композиции, слова которой для ее родственников вот уже 30 лет остаются загадкой.

“Скільки років мені на фото? 🤩 А) 1,8⠀ Б) 2,6⠀ В) 3,1 ❗️Цей шифр моя сім’я не може розгадати більше 30 років❗️ 🌹Бицькіна бицькіна ти меня юбіс і цеяваєс, бицькіна бицькіна🌹 Це текст моєї першої пісні🔥На фото я якраз її написала і дуже тому рада. Але хто така “бицькіна“ і про що цей хіт - досі загадка. Може ти зрозумієш? Пиши варіанти в коментарі 💋“, - написала Цибульская.⠀

Оля Цибульская показала детское фото
Оля Цибульская показала детское фото
Скриншот

Многие пользователи Сети заявили, что Оля совсем не изменилась. А некоторые отметили, что 5-летний сын артистки очень похожий на звездную маму:

  • Бозееее така манюсінька і гарненька
  • Можливо, це “батькина, батькина“?
  • Ой олюся ви не міняєтеся👏🙌
  • Не змінилася 🦋! 4 роки!
  • Як Нестор на Вас схожий:)👍
  • Так це ж пісня “Цьомаю“))). Початок😘😘😘
  • Бабушка бабушка ты меня любишь и целуешь, бабушка бабушка)))
  • Нестор похож на тебя!)))
  • На фото наверное 2.6👶😉
  • Вылитый Нестор 😍

Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась секретами похудения.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.04.2020, 15:13
Оценка:  0
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  17.04.2020, 15:09
Оценка:  0
гость
Какое же у неё рыгало, а не лицо. Зашёл блевануть.
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