В марте бывшая жена Ченнинга Татума родила ребенка новому возлюбленному.

6 марта американская актриса, танцовщица и экс-супруга актера Ченнинга Татума, Дженна Деван во второй раз стала мамой. Звезда фильма “Шаг вперед“ родила сына своему жениху, актеру и музыканту Стивену Кази.

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Звездная мама обожает публиковать милые фотографии с малышом, который получил имя Каллум Майкл Ребел. Так, на странице 39-летней Дженны появился новый семейный кадр. На снимке актриса прижимает сына к себе одной рукой, а другую с надписью “Моя семья“ демонстрирует на камеру. В описании к фото Деван призвала всех правильно мыть руки во время пандемии COVID-19.

“Я мою руки для моей семьи, моих друзей и всех вас! Мытье рук в течение 20 секунд кажется таким простым, но оно может иметь важное значение“, - написала Дженна.

Актриса Дженна Деван показала двухмесячного сына Скриншот

Отметим, что у Дженны также есть 6-летняя дочь Эверли Элизабет Мэйзелл от брака с Ченнингом Татумом.

Ранее сообщалось, что в конце января Ченнинг Татум и Дженна Деван официально расторгли брак.

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