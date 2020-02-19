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Бывшая жена Ченнинга Татума объявила о помолвке

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Дженна Деван показала новое фото с возлюбленным и засветила помолвочное кольцо.
Бывшая жена Ченнинга Татума объявила о помолвке
Бывшая жена Ченнинга Татума объявила о помолвке
Getty Images

Бывшая супруга актера Ченнинга Татума, американская актриса и танцовщица Дженна Деван, известная по роли Норы Кларк в фильме “Шаг вперед“, выходит замуж. Музыкант Стивен Кази сделал ей предложение.

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О помолвке Дженна сообщила на своей странице в Инстаграм. 39-летняя знаменитость опубликовала романтическое фото с возлюбленным. На свежем кадре Деван и Кази нежно целуются. Кроме того, актриса демонстрирует на камеру роскошное помолвочное кольцо.

“Целую жизнь любить и расти вместе с тобой ... у тебя есть мое сердце“, - подписала снимок Деван.

Дженна Деван и Стивен Кази
Дженна Деван и Стивен Кази
Скриншот

Стивен также опубликовал эту фотографию на своей странице и добавил трогательную подпись.

“Когда ты проснешься утром, я поцелую твое лицо с улыбкой, которую никто никогда не видел. Когда ты проснешься утром, я поцелую твои глаза и скажу, что я тебя любил все эти годы“, - написал музыкант.

Дженна Деван и Стивен Кази
Дженна Деван и Стивен Кази
Скриншот

Ранее сообщалось, что в конце января Ченнинг Татум и Дженна Деван официально расторгли брак.

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Теги: Ченнинг Татум, Дженна Деван, Стивен Кази
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Источник: Ivоna bigmir)net

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