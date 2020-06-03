Актриса Дженна Деван во второй раз стала мамой
Американская актриса и танцовщица, экс-супруга актера Ченнинга Татума, Дженна Деван во второй раз стала мамой. Артистка, которая известна по роли Норы Кларк в фильме “Шаг вперед“, родила сына своему жениху, актеру и музыканту Стивену Кази.
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О рождении малыша сообщила сама Дженна на своей странице в Инстаграм. 39-летняя знаменитость опубликовала трогательный черно-белый кадр с новорожденным, а в описании к фото рассекретила имя и дату рождения сына. Так, мальчика, который появился на свет 6 марта, звездные родители назвали Каллум Майкл Ребел.
“И именно так наши сердца взорвались во всей вечности и за ее пределами ❤️🌈❤️ Добро пожаловать в мир, маленький ангел! ❤️ Каллум Майкл Ребел Кази 3/6/20“, - написала Деван.
Отметим, что у Дженны также есть 6-летняя дочь Эверли Элизабет Мэйзелл от брака с Ченнингом Татумом.
Напомним, ранее Дженна Деван и Стивен Кази объявили о помолвке.
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