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Актриса Дженна Деван во второй раз стала мамой

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Бывшая жена Ченнинга Татума родила сына новому возлюбленному.
Актриса Дженна Деван во второй раз стала мамой
Актриса Дженна Деван во второй раз стала мамой
instagram.com/jennadewan

Американская актриса и танцовщица, экс-супруга актера Ченнинга Татума, Дженна Деван во второй раз стала мамой. Артистка, которая известна по роли Норы Кларк в фильме “Шаг вперед“, родила сына своему жениху, актеру и музыканту Стивену Кази.

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О рождении малыша сообщила сама Дженна на своей странице в Инстаграм. 39-летняя знаменитость опубликовала трогательный черно-белый кадр с новорожденным, а в описании к фото рассекретила имя и дату рождения сына. Так, мальчика, который появился на свет 6 марта, звездные родители назвали Каллум Майкл Ребел.

“И именно так наши сердца взорвались во всей вечности и за ее пределами ❤️🌈❤️ Добро пожаловать в мир, маленький ангел! ❤️ Каллум Майкл Ребел Кази 3/6/20“, - написала Деван.

Дженна Деван во второй раз стала мамой
Дженна Деван во второй раз стала мамой
скриншот

Отметим, что у Дженны также есть 6-летняя дочь Эверли Элизабет Мэйзелл от брака с Ченнингом Татумом.

Напомним, ранее Дженна Деван и Стивен Кази объявили о помолвке.

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Теги: Дженна Деван
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Источник: Ivona bigmir)net

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