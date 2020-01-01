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Певица Камалия отпразднует день рождения в режиме онлайн

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18 мая артистке исполняется 43 года.
Певица Камалия отпразднует день рождения в режиме онлайн
Певица Камалия отпразднует день рождения в режиме онлайн
instagram.com/kamaliyaofficial

В понедельник, 18 мая, известная певица, Заслуженная артистка Украины и обладательница титула “Миссис Мира 2008“ Камалия отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 43 года.

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На своей странице в Инстаграм именинница рассказала, как отпразднует день рождения. Камалия сообщила фанам, что устроить праздник в режиме онлайн. В связи с карантином артистка решила провести этот день в компании своего бэнда, соблюдая социальное дистанцирование.

“Присоединяйтесь ко мне на моем онлайн-праздновании дня рождения сегодня, 18 мая, в 19:30. 18 мая мой день рождения. Из-за коронавируса и из-за того, что я являюсь ответственным гражданином, я решила отпраздновать свой день рождения онлайн, чтобы мои друзья, поклонники и даже враги могли видеть, как я отмечаю свой день рождения в изоляции с моим бэндом, соблюдая социальное дистанцирование. Друзья, споём вместе с вами мои старые и новые песни и, более того, докажем всем, что шоу должно продолжаться, и если не в зале, то онлайн“, - написала Камалия.

Певица Камалия отпразднует день рождения в режиме онлайн
Певица Камалия отпразднует день рождения в режиме онлайн
Скриншот

Напомним, ранее Камалия на карантине раскрыла в себе новые таланты.

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Теги: Камалия
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Источник: Ivona bigmir)net

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