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#УкраїнаВдома: Камалия на карантине раскрыла в себе новые таланты

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Украинская певица призналась, чем занимается на карантине.
#УкраїнаВдома: Камалия на карантине раскрыла в себе новые таланты
#УкраїнаВдома: Камалия на карантине раскрыла в себе новые таланты
пресс-служба

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Певица Камалия извлекает максимум пользы от карантина, об этом рассказала в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях”, которая выходит на канале “Украина”.

У певицы Камалии появилась масса интересных дел на карантине.

“Мы практически все время в каком-то движении, – рассказала о себе и близких Камалия. – Нам всегда есть чем заняться. Мы постоянно находим для себя что-то новое”.

На земельном участке звезды вовсю кипит работа.

“Я мечтала о своем небольшом огороде, куда можно выйти, сорвать овощи или зелень и приготовить салат, – объяснила певица. – Но я всегда была занята, поэтому руки не доходили. А во время карантина можно позволить себе заняться тем, что я давно хотела сделать”.

Певица поделилась, какой урожай можно будет вскоре ожидать:

“Мы посадили малину: желтую, красную, черную. Немного ежевики, земляники и клубники. Посеяли укроп, петрушку, лук и чеснок. На очереди баклажаны”.

Дочери певицы такие же активные, как и Камалия.

“Я приобщаю девчонок. И их теперь нельзя оторвать! Они хватают те огромные лопаты и копают вместе со мной. Особенно Арабелла. На выходных она с утра и до вечера рядом со мной. Ей нравится копаться земле, – смеется певица, рассказывая о дочке журналисту канала “Украина”. – А Мирабелла немного поработала и побежала в куклы играть”.

В семье Камалии во время карантина устраиваются семейные вечера.

“Захур осваивает операторское дело. Он снимает мои эфиры с концертами, – рассказала каналу “Украина” о любимом супруге Камалия и добавила: – У мужа прекрасный голос, поэтому Захур тоже дает концерты в ZOOM для своих друзей и близких. И у него их немало. Больше тысячи зрителей!”

За время карантина Камалия с удовольствием освоила сразу несколько профессий.

“Я уже сама себе и режиссер, и ведущая, – сказала певица в интервью “Зірковому шляху” и объяснила: – Я получаю какие-нибудь задания от телеканалов, поэтому снимаю лайвы и потом их пересылаю”.

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Однако певица понимает: не у всех есть возможность делать то, что хочешь, из-за определенных обстоятельств.

“Конечно, намного легче быть на карантине, когда есть частный дом и своя территория. Тогда не так болезненно проходит вынужденная самоизоляция, – сказала Камалия. – Я не представляю, каково людям, которые находятся два месяца взаперти в маленьких квартирах. А если еще и собаки нет, которую необходимо выгуливать, то можно просто сойти с ума!”.

Самоизоляция скоро закончится, но каждый сделал для себя определенные выводы.

“Карантин заставил всех именно уделить внимание друг к другу в семейном кругу. Я думаю, что это еще больше сплотило близких людей. Невольно осознаешь, что раньше мы все время бежали, постоянно были в работе, а на самом деле очень важно общение, – сказала певица. – Но мы в семье и до карантина старались посвящать выходные друг другу и детям. Обязательно выходили куда-нибудь, чтобы перезагрузиться”.

Напомним, ранее Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей.

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Теги: Камалия
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Источник: Ivona bigmir)net

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