Екатерина Кухар показал кадр с мужем из фотосессии в спальни

В описании к пикантному фото балерина рассказала о эмоциональные стадии, с которыми украинцы столкнулись на карантине.

Известная украинская прима-балерина, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар поделилась кадром из фотосессии со своим супругом, артистом балета Александром Стояновым.

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На странице Кухар появился снимок, где она предстала в прозрачном кружевном платье, а ее возлюбленный позировал с оголенным торсом. Пару сняли в спальни, когда они демонстрировали на камеру один из балетных пируэтов.

В описании к пикантному фото Екатерина решила написать о карантине. Звезда назвала несколько стадий, с которыми столкнулись украинцы во время пандемии. Так, Народная артистка Украины отметила, что на первой стадии все испытывали шок.

“Ты просто не можешь поверить в то, что слышишь, жизнь как будто замирает, стрелки часов останавливаются, привычный образ жизни растворяется в реальности, все гастроли до начала осени сыпятся, как карточный домик.... Ты просто не понимаешь, что будет завтра... Судорожно соображая, что из самого необходимого тебе нужно СРОЧНО приобрести (и это совсем не сумки и туфли, о которых ты думала в начале прошлого сезона), на смену приходят тренды пандемии: маски, перчатки, антисептики, гречка (как оказалось)...... потому что, когда ты не можешь купить вещи первой необходимости, кажется, конец света близок. Всё первичное становится вторичным“.

По наблюдениям Кухар, вслед за шоком у людей появилась паника и паранойя.

“Волнение за родных и близких переполняет твоё сознание... не даёт спать... Поход в магазин напоминает путь на Голгофу....., а по приходу домой ты не понимаешь, как к этому всему прикоснуться и продезинфицировать, «больная» фантазия повсюду рисует прикосновение чужих рук..... Ты бесконечно их моешь и ВСЁ что попадается на пути, а что не можешь засунуть под кран, до миллиметра обрабатываешь антисептиком, от чего сам медленно, но верно сходишь с ума, а твои руки становятся похожими на “наждачную бумагу“.

Далее незаметно приходит апатия, усталость и принятие ситуации.

“Ты скучаешь по своему привычному образу жизни, по друзьям и близким. Тебе хочется их обнять, увидеть глаза, прикоснуться, «отключить сознание», просто выпить вместе бокал вина, посмеяться над какой-то шуткой..... Думаешь, вот бы выйти на улицу, ощутить на себе лучи весеннего солнца, позволить беззаботно вдохнуть запах этой весны, встретить соседей, поздороваться с ними и УВИДЕТЬ в ответ улыбку. Прогуляться с детьми по парку и смотреть как они резвятся и играют с другими детьми..... Но понимаешь, что сейчас ты будто на другой планете.... И наверняка после карантина мир уже не будет таким, как прежде. Безвозвратное переосмысление ценностей, мировоззрения, переворот сознания. Лишь один вопрос гложет всех. Вопрос, на который ответа нет, наверное, ни у кого, если только не верить в теорию всемирного заговора и «золотого миллиарда». Что нас дальше ждёт? Увидим ли мы море в этом году? Пойдут ли дети в школу в сентябре и откроются ли театры?! Будущее пока туманное и всё, что остаётся — это стараться (учиться) жить в моменте и ничего не упускать...“, - подытожила Екатерина.

Екатерина Кухар показал кадр с мужем из фотосессии в спальни Скриншот

Напомним, ранее дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой.

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