Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Екатерина Кухар ко Дню матери растрогала архивными фото и историей из детства

Комментариев: 0
Екатерина Кухар ко Дню матери растрогала архивными фото и историей из детства
Екатерина Кухар ко Дню матери растрогала архивными фото и историей из детства
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: Подарки для мамы, от которых она будет без ума: ТОП-9 лучших идей

10 мая весь мир празднует День матери. Екатерина Кухар поделилась архивными фотографиями своей мамы и рассказала несколько интересных историй из детства. 

Екатерина Кухар: “Моя мама практически никогда меня не наказывала, она у меня музыкант, в юности работала воспитателем, у нее очень тонкая и ранимая душевная организация. Но зато она могла часами проводить со мной воспитательные беседы. Помню, как я любила примерять ее вещи, иногда портила помады, а однажды, даже потеряла ее свадебные сережки с камнями миньонами – они переливались всеми цветами радуги, я всегда на них смотрела с восхищением. В 13 лет мне удалось маму уговорить дать мне их в пионерский лагерь, на море…  Я дала свои сережки одеть подруге, она в них купалась и случайно одну из них потеряла. С той же подругой через несколько лет я умудрилась сбежать из пионерского лагеря. Причина банальна, мы не хотели есть невкусную еду, которой нас кормили в столовой, деньги закончились, мобильных тогда не было,  поэтому мы собрали вещи, выбросили сумки через окна и сбежали. Подруга помнила, что у нее недалеко от пионерского лагеря  живет   тетя, мы к этой тете и нагрянули в гости, которая нас и приютила. По поводу сережек мама практически мне не сказала ни слова, для нее всегда в приоритете человеческие отношение, нежели материальные блага. А вот за побег, я прослушала длинную мораль.

Очень благодарна своей маме за ее терпение, за ее время, которое она вкладывала в мое развитие, за доброе сердце и любовь“.

Екатерина Кухар c мамой
Екатерина Кухар c мамой
пресс-служба

Екатерина Кухар с мамой
Екатерина Кухар с мамой
пресс-служба

Екатерина Кухар с мамой
Екатерина Кухар с мамой
пресс-служба

Напомним, ранее дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: День матери, Екатерина Кухар, мамы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь