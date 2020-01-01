Екатерина Кухар ко Дню матери растрогала архивными фото и историей из детства

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10 мая весь мир празднует День матери. Екатерина Кухар поделилась архивными фотографиями своей мамы и рассказала несколько интересных историй из детства.

Екатерина Кухар: “Моя мама практически никогда меня не наказывала, она у меня музыкант, в юности работала воспитателем, у нее очень тонкая и ранимая душевная организация. Но зато она могла часами проводить со мной воспитательные беседы. Помню, как я любила примерять ее вещи, иногда портила помады, а однажды, даже потеряла ее свадебные сережки с камнями миньонами – они переливались всеми цветами радуги, я всегда на них смотрела с восхищением. В 13 лет мне удалось маму уговорить дать мне их в пионерский лагерь, на море… Я дала свои сережки одеть подруге, она в них купалась и случайно одну из них потеряла. С той же подругой через несколько лет я умудрилась сбежать из пионерского лагеря. Причина банальна, мы не хотели есть невкусную еду, которой нас кормили в столовой, деньги закончились, мобильных тогда не было, поэтому мы собрали вещи, выбросили сумки через окна и сбежали. Подруга помнила, что у нее недалеко от пионерского лагеря живет тетя, мы к этой тете и нагрянули в гости, которая нас и приютила. По поводу сережек мама практически мне не сказала ни слова, для нее всегда в приоритете человеческие отношение, нежели материальные блага. А вот за побег, я прослушала длинную мораль.

Очень благодарна своей маме за ее терпение, за ее время, которое она вкладывала в мое развитие, за доброе сердце и любовь“.