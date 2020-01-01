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Кто круче?: Дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой

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Александр Стоянов поделился эффектным семейным кадром.
Дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой
Дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой
instagram.com/stoianov_aleksandr

Известный украинский артист балета, супруг Екатерины Кухар Александр Стоянов продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями. Премьер Национальной оперы Украины решил показать, как проходят его карантинные будни с женой и двумя детьми.

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Так, на этот раз на странице Стоянова в Инстаграм в разделе Сторис появился снимок, где Екатерина с 11-летним Тимуром и 5-летней Настей запечатлены в загородном доме. На фото Кухар в облегающем спортивном костюме продемонстрировала идеальную растяжку. Вместе со звездной мамой поперечный шпагат исполнила и Настя.

“Спорт - наше все“, - подписал снимок Александр.

Дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой
Дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой
Скриншот

Ранее сообщалось, что Кухар и Стоянов показали романтическое видео с медового месяца.

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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Источник: Ivona bigmir)net

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