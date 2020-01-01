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"Деловая леди": Екатерина Кухар восхитила новым образом

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Звезда балета похвасталась черно-белой фотосессией.
"Деловая леди": Екатерина Кухар восхитила новым образом
"Деловая леди": Екатерина Кухар восхитила новым образом
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известная балерина, судья проекта “Танцы со звездами“, Народная артистка Украины Екатерина Кухар продолжает радовать поклонников эффектными кадрами в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала два новых снимка с недавней фотосессии. На черно-белых кадрах Екатерина предстала в стильном деловом наряде. Звезда балета позировала в авто в черной блузке, обтягивающих штанах черного цвета и туфлях на шпильке.

“Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души...“, - загадочно подписала фото Кухар.

Екатерина Кухар восхитила новым образом
Екатерина Кухар восхитила новым образом
Скриншот

Екатерина Кухар восхитила новым образом
Екатерина Кухар восхитила новым образом
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно писать комплименты в комментариях под свежей публикацией:

  • Богиня❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👑👑👑👑👑
  • Дуже стильна і неймовірна! Дуже дуже! ❤️😍
  • Великолепная!😍
  • 😍прекрасная😍😍😘👍👏
  • Загадка😍
  • Просто ШИК! 💎
  • Восхитительно 💐
  • Деловая Леди)

Напомним, ранее дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой.

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Теги: Екатерина Кухар
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Источник: Ivona bigmir)net

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