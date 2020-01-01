"Деловая леди": Екатерина Кухар восхитила новым образом

Звезда балета похвасталась черно-белой фотосессией.

Известная балерина, судья проекта “Танцы со звездами“, Народная артистка Украины Екатерина Кухар продолжает радовать поклонников эффектными кадрами в соцсети.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала два новых снимка с недавней фотосессии. На черно-белых кадрах Екатерина предстала в стильном деловом наряде. Звезда балета позировала в авто в черной блузке, обтягивающих штанах черного цвета и туфлях на шпильке.

“Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души...“, - загадочно подписала фото Кухар.

Екатерина Кухар восхитила новым образом Скриншот

Екатерина Кухар восхитила новым образом Скриншот

Пользователи Сети принялись активно писать комплименты в комментариях под свежей публикацией:

Богиня❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👑👑👑👑👑

Дуже стильна і неймовірна! Дуже дуже! ❤️😍

Великолепная!😍

😍прекрасная😍😍😘👍👏

Загадка😍

Просто ШИК! 💎

Восхитительно 💐

Деловая Леди)

Напомним, ранее дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой.

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