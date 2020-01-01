"Деловая леди": Екатерина Кухар восхитила новым образом
Известная балерина, судья проекта “Танцы со звездами“, Народная артистка Украины Екатерина Кухар продолжает радовать поклонников эффектными кадрами в соцсети.
Читай также: “Держите семеро“: Обнаженная Кухар прикрылась мини-подушкой и покорила Сеть
Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала два новых снимка с недавней фотосессии. На черно-белых кадрах Екатерина предстала в стильном деловом наряде. Звезда балета позировала в авто в черной блузке, обтягивающих штанах черного цвета и туфлях на шпильке.
“Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души...“, - загадочно подписала фото Кухар.
Пользователи Сети принялись активно писать комплименты в комментариях под свежей публикацией:
- Богиня❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👑👑👑👑👑
- Дуже стильна і неймовірна! Дуже дуже! ❤️😍
- Великолепная!😍
- 😍прекрасная😍😍😘👍👏
- Загадка😍
- Просто ШИК! 💎
- Восхитительно 💐
- Деловая Леди)
Напомним, ранее дочь Екатерины Кухар села на шпагат вместе со звездной мамой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил