Екатерина Репяхова отметила, что очень боится взрослеть.

"Цифра ужасает": Невеста Виктора Павлика разоткровенничалась в Сети instagram.com/repyahovakate

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Молодая невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика, его арт-директор Екатерина Репяхова призналась, что переживает по поводу предстоящего Дня рождения и будущей свадьбы.

В Инстаграм девушка разместила эмоциональный пост, в котором рассказала, что продолжает ощущать себя на 21 год и ее необычайно пугает новая цифра - 26. Репяхова отметила, что ей сложно привыкнуть к новому статусу "взрослой тети, а скоро и жены".

Пост Катя дополнила фотографией, сделанной дома у мамы.

На фото один из самых приятных и спокойных вечеров в моей жизни с мамулей. Так как с ней мне спокойно, больше ни с кем.



Через месяц мне 26. Если честно, эта цифра меня ужасает. Я себя чувствую, как и прежде на 21☺️ я младший и третий ребёнок в семье, поэтому я всегда по жизни себя ощущала самой маленькой😅 я думала так будет всю жизнь🙈 но нет. Я взрослая тётя, а скоро и жена😅

Жизнь, куда ты летишь?! Я хочу всегда оставаться молодой и влюблённой в каждый новый день❤️, - написала Репяхова.

"Цифра ужасает": Невеста Виктора Павлика разоткровенничалась в Сети instagram.com/repyahovakate

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Фолловеры поддержали девушку, отметив, что в каждом возрасте есть свои прелести, а со временем пост Кати будет казаться ей самой забавным:

Все лучшее впереди!!!!!Еще сколько новых эмоций, возможностей и т.д. Каждый возраст прекрасен по своему, и в каждом этапе мы черпаем знания и опыт! 😊

Привыкнуть к своему возрасту было бы очень легко, если бы он не менялся так часто. ☺☺☺

Катюша, жизнь только начинается. Если ты прочитаешь свой пост через 10 лет - рассмеешься 😊

Да, жизнь молниеносна, впитывайте каждую минуту 🙏🏼

Головне не вік, головне - як ви себе відчуваєте🤗

Бажаю вам завжди почуватись на 18:) та віднайти свою внутрішню гармонію💛

Красиве фото:) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Виктор Павлик признался, чего не делал до романа с Репяховой.

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