Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Цифра ужасает": Невеста Виктора Павлика разоткровенничалась в Сети

Комментариев: 2
Екатерина Репяхова отметила, что очень боится взрослеть.

"Цифра ужасает": Невеста Виктора Павлика разоткровенничалась в Сети
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы

Молодая невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика, его арт-директор Екатерина Репяхова призналась, что переживает по поводу предстоящего Дня рождения и будущей свадьбы.

В Инстаграм девушка разместила эмоциональный пост, в котором рассказала, что продолжает ощущать себя на 21 год и ее необычайно пугает новая цифра - 26. Репяхова отметила, что ей сложно привыкнуть к новому статусу "взрослой тети, а скоро и жены".

Пост Катя дополнила фотографией, сделанной дома у мамы.

На фото один из самых приятных и спокойных вечеров в моей жизни с мамулей. Так как с ней мне спокойно, больше ни с кем.

Через месяц мне 26. Если честно, эта цифра меня ужасает. Я себя чувствую, как и прежде на 21☺️ я младший и третий ребёнок в семье, поэтому я всегда по жизни себя ощущала самой маленькой😅 я думала так будет всю жизнь🙈 но нет. Я взрослая тётя, а скоро и жена😅
Жизнь, куда ты летишь?! Я хочу всегда оставаться молодой и влюблённой в каждый новый день❤️, - написала Репяхова.

"Цифра ужасает": Невеста Виктора Павлика разоткровенничалась в Сети
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Официально: Виктор Павлик женится на молодой возлюбленной

Фолловеры поддержали девушку, отметив, что в каждом возрасте есть свои прелести, а со временем пост Кати будет казаться ей самой забавным:

  • Все лучшее впереди!!!!!Еще сколько новых эмоций, возможностей и т.д. Каждый возраст прекрасен по своему, и в каждом этапе мы черпаем знания и опыт! 😊
  • Привыкнуть к своему возрасту было бы очень легко, если бы он не менялся так часто. ☺☺☺
  • Катюша, жизнь только начинается. Если ты прочитаешь свой пост через 10 лет - рассмеешься 😊
  • Да, жизнь молниеносна, впитывайте каждую минуту 🙏🏼
  • Головне не вік, головне - як ви себе відчуваєте🤗
  • Бажаю вам завжди почуватись на 18:) та віднайти свою внутрішню гармонію💛
  • Красиве фото:) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Виктор Павлик признался, чего не делал до романа с Репяховой. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, возраст звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  18.05.2020, 12:44
Оценка:  0
гость
Если её в 26 "ужасает возраст", то что вообще у неё в уме? Это уже явно диагноз.
GreenPeace!    18.05.2020, 13:11
Оценка:  0
GreenPeace!
О том же подумала
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь