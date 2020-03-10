Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой

Комментариев: 2
Артист отметил, что еще никогда не работал так много, как сейчас .

Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой
Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Полуголый Виктор Павлик раскрыл подробности личной жизни с молодой невестой

Пара украинского певца Виктора Павлика и его невесты Екатерины Репяховой в последнее время не сходит со страниц прессы. Мало того, что в прошлом году 54-летний Виктор Павлик объявил на всю страну, что развелся с женой ради романа со своей 25-летней арт-директором - совсем недавно влюбленные уже назначили дату свадьбы.

К слову, подготовка к событию активно освещается самой Екатериной - в соцсетях она регулярно постит фото и видео с примерок платья и фаты, а кроме того, охотно отвечает на вопросы любопытных пользователей Сети.

Читай также: Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем

Но ее звездный жених также решил не оставаться в стороне - и по пунктам перечислил перечислил те вещи, которых он не пробовал делать до отношений с Катей. Список Екатерина опубликовала в своем Инстаграм:

ВП ответил так:

- не катался на лыжах в Альпах
- не работал так много
- не спешил домой
- не готовился к свадьбе
- не испытывал в себе столько силы
- не было такого вдохновения для творчества
- не ходил так часто в кино и просто гулять
- не пил эспрессо
- не являлся так много времени трезвым
- не путешествовал Европой не по работе

Как вам?)) 😍, - написала Репяхова.

Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой
Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой
instagram.com/repyahovakate

Подписчики артиста отметили, что его ответы оказались неожиданными и весьма оригинальными. Также подали голос и хейтеры, которые поинтересовались, что мешало певцу делать все то же самое со своей бывшей женой.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова снялась топлес. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, романы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
БМ - помойка  (аноним)  10.03.2020, 17:16
Оценка:  0
БМ - помойка
Кому это дерьмо интересно?
Сосися  (аноним)  10.03.2020, 17:08
Оценка:  0
Сосися
старый яйцетряс и обыкновенная содержанка - совет да любовЪ, как говорится
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь