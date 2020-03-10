Артист отметил, что еще никогда не работал так много, как сейчас .

Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой instagram.com/repyahovakate

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Пара украинского певца Виктора Павлика и его невесты Екатерины Репяховой в последнее время не сходит со страниц прессы. Мало того, что в прошлом году 54-летний Виктор Павлик объявил на всю страну, что развелся с женой ради романа со своей 25-летней арт-директором - совсем недавно влюбленные уже назначили дату свадьбы.

К слову, подготовка к событию активно освещается самой Екатериной - в соцсетях она регулярно постит фото и видео с примерок платья и фаты, а кроме того, охотно отвечает на вопросы любопытных пользователей Сети.

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Но ее звездный жених также решил не оставаться в стороне - и по пунктам перечислил перечислил те вещи, которых он не пробовал делать до отношений с Катей. Список Екатерина опубликовала в своем Инстаграм:

ВП ответил так: - не катался на лыжах в Альпах

- не работал так много

- не спешил домой

- не готовился к свадьбе

- не испытывал в себе столько силы

- не было такого вдохновения для творчества

- не ходил так часто в кино и просто гулять

- не пил эспрессо

- не являлся так много времени трезвым

- не путешествовал Европой не по работе Как вам?)) 😍, - написала Репяхова.

Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой instagram.com/repyahovakate

Подписчики артиста отметили, что его ответы оказались неожиданными и весьма оригинальными. Также подали голос и хейтеры, которые поинтересовались, что мешало певцу делать все то же самое со своей бывшей женой.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова снялась топлес.

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