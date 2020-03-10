Как вам?: Виктор Павлик перечислил, чего не делал до романа с Репяховой
Читай также: Полуголый Виктор Павлик раскрыл подробности личной жизни с молодой невестой
Пара украинского певца Виктора Павлика и его невесты Екатерины Репяховой в последнее время не сходит со страниц прессы. Мало того, что в прошлом году 54-летний Виктор Павлик объявил на всю страну, что развелся с женой ради романа со своей 25-летней арт-директором - совсем недавно влюбленные уже назначили дату свадьбы.
К слову, подготовка к событию активно освещается самой Екатериной - в соцсетях она регулярно постит фото и видео с примерок платья и фаты, а кроме того, охотно отвечает на вопросы любопытных пользователей Сети.
Читай также: Ого, какой разрез: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем
Но ее звездный жених также решил не оставаться в стороне - и по пунктам перечислил перечислил те вещи, которых он не пробовал делать до отношений с Катей. Список Екатерина опубликовала в своем Инстаграм:
ВП ответил так:
- не катался на лыжах в Альпах
- не работал так много
- не спешил домой
- не готовился к свадьбе
- не испытывал в себе столько силы
- не было такого вдохновения для творчества
- не ходил так часто в кино и просто гулять
- не пил эспрессо
- не являлся так много времени трезвым
- не путешествовал Европой не по работе
Как вам?)) 😍, - написала Репяхова.
Подписчики артиста отметили, что его ответы оказались неожиданными и весьма оригинальными. Также подали голос и хейтеры, которые поинтересовались, что мешало певцу делать все то же самое со своей бывшей женой.
Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова снялась топлес.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил