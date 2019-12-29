Официально: Виктор Павлик женится на молодой возлюбленной
Украинский певец Виктор Павлик решил женится в четвертый раз. Его избранницей стала 25-летняя Екатерина Репяхова, с которой они вместе уже четыре года.
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В этом году в сети активно обсуждался новый роман 53-летнего Виктора Павлика с младшей его на на 28 лет Катериной Репяховой, которая является PR-менеджером артиста. В интервью для программы “Светская жизнь“ Виктор признался, что они уже планируют свадьбу.
Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу, - сказал певец.
Кроме того, он поделился, что уже давно познакомился с будущей тещей - к слову, мама Екатерины старше Виктора на четыре года.
Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга, - добавил Павлик.
Напомним, что недавно Виктор Павлик рассказал о своих страхах в отношениях с молодой пиарщицей.
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