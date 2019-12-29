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Официально: Виктор Павлик женится на молодой возлюбленной

Комментариев: 2
Эта свадьба станет для артиста четвертой.
Виктор Павлик женится на молодой возлюбленной
Виктор Павлик женится на молодой возлюбленной
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Украинский певец Виктор Павлик решил женится в четвертый раз. Его избранницей стала 25-летняя Екатерина Репяхова, с которой они вместе уже четыре года.

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В этом году в сети активно обсуждался новый роман 53-летнего Виктора Павлика с младшей его на на 28 лет Катериной Репяховой, которая является PR-менеджером артиста. В интервью для программы “Светская жизнь“ Виктор признался, что они уже планируют свадьбу.

Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу, - сказал певец.

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Кроме того, он поделился, что уже давно познакомился с будущей тещей - к слову, мама Екатерины старше Виктора на четыре года.

Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга, - добавил Павлик.

Напомним, что недавно Виктор Павлик рассказал о своих страхах в отношениях с молодой пиарщицей.

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Теги: Виктор Павлик, певец, свадьба
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Комментариев (2)
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Ivanez    29.12.2019, 13:01
Оценка:  +4
Ivanez
Четырежды алень...
fkrfyfan    29.12.2019, 12:43
Оценка:  -2
fkrfyfan
кому еще этот недомерок и "пивец" интересен
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