Виктор Павлик рассекретил подробности своего нового романа

Певец назвал возлюбленную "четвертой женой".

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На этой неделе в сети появилась информация о том, что 53-летний певец Виктор Павлик ушел от жены к своему концертному директору - 25-летней Екатерине Репяховой. Поклонники артиста были шокированы этой новостью и ждали комментариев Виктора о его новом романе. Музыкант нарушил молчание и поведал историю своей любви, говорится в сюжете ТСН.

Так, Виктор Павлик впервые встретил свою будущую возлюбленную на концерте в Трускавце 15 лет назад.

Одна девочка подошла ко мне, сфотографировалась, и ушел ребенок. Мне было сорок, - вспоминает артист.

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А вот Екатерина фото сохранила, и нашла Павлика спустя время в Николаеве. Девушка из Днепра только что закончила университет в столице, с дипломом культуролога и букетом цветов поехала на концерт к звезде наугад. В холле отеля после концерта она ждала Павлика три часа. Оказалось, что они жили на одном этаже.

Это судьба! Я в это верю, что это судьба. Потому что она ждала три часа и уже заходила в номер, закрывала дверь, а я в этот момент выходил на этаж, увидел ее издали и крикнул: эй! Девушка! - рассказал он.

Будучи еще официально женатым, Виктор Павлик переехал в 1-комнатную съемную квартиру в Киеве, где живет его девушка. Новые отношения артист не афишировал, а когда произошла утечка информации, сразу почувствовал неистовый шквал критики.

Виктор Павлик добавил, что о свадьбе с Катей говорить рано: "Поживем – увидим".

Ранее стало известно, что Потап и Настя планируют еще один медовый месяц.