Олег Винник, Потап и Оля Цибульская рассказали о своем отношении к соцсетям

Украинские знаменитости рассказали, как они относятся к комментариям хейтеров.

Журналисты программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, спросили у звезд, сидят ли те в социальных сетях и как известные и успешные реагируют на оскорбления в глобальной сети.

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Успех звезды давно измеряется не только количеством хитов или нулями в гонорарах. Армия подписчиков в соцсетях – пока главный показатель популярности. А следят ли звезды за комментариями в соцсетях, или все доверяют своим помощникам.

“Неправильно, когда люди пишут тебе какие-то вещи, а ты этого не видишь, потому что отвечает другой. Честно скажу – это нелегко, но я ночью смотрю и читаю комментарии в Instagram“, – рассказал Олег Винник за кулисами праздничного концерта “З Днем народження, Україно!“.

Олег Винник пресс-служба

Амадор Лопес и Олег Серафин из группы “RUMBERO'S“ пытаются отвечать на все комментарии. Олег с легкостью вспоминает, какое его фото подписчики облюбовали больше всех.

“...один из последних постов, набравший очень много лайков. Я не помню сколько, можете зайти проверить – где я в одном из отелей был уборщиком, топлесс, как говорится, только с полотенцем выбежал из номера. Представляете, в таком виде с тележкой в ​​номерах убирать на Крите“, – смеясь, комментируют участники группы “RUMBERO'S“.

Rumbero`s пресс-служба

А вот певица Alyosha от социальных сетей не в восторге.

“Ой, социальные сети – это ловушка“, – говорит певица Alyosha на съемочной площадке шоу “З Днем народження, Україно!“. – Для меня это довольно тяжело всегда делать какой-то контент для того, чтобы наполнять Instagram, Facebook и так далее. Будь моя воля, я бы вообще удалилась из всех соцсетей“.

Alyosha пресс-служба

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Остыть к соцсетям можно и по другим причинам. Гадкие комментарии испортят настроение любой звезде.

“Иногда надо правильно относиться к комментариям, потому что есть хейтеры, негатив и иногда это тебя сбивает“, – комментирует Michelle Andrade в программе “Ранок з Україною“.

Michelle Andrade пресс-служба

Оля Цибульская провела эксперимент по этому поводу. Певица намеренно выложила в сеть откровенное фото.

“Недавно во Львове прочитала лекцию о шоу-бизнесе и у меня спрашивали, с чем сталкивается артист. Я пыталась объяснить словами, но смотрю в эти глаза детские и понимаю – оно, как бы услышалось, но не дошло. И я выставила фотку, под которой было около тысячи комментов разных: плохих, хороших – “ты оттуда“, “ты такая, сякая“, “ой, ты замечательная“... И я потом написала: “Вот, смотрите, с чем сталкивается артист: это не только сцена, интервью, не только съемки, это и различные эмоции от людей. Не всегда тебя любят. И если ты принимаешь эту игру, ты должен принимать ее правила и идти до конца». Но это фото и для меня было немножко “ту мач“, – рассказала Оля Цибульская.

Оля Цибульська пресс-служба

Потап, который страдает из-за чрезмерного внимания фанатов, коллегу поддерживает – иногда надо махнуть рукой на негатив.

“Например, захочется где-то сесть в ресторане выпить, но тебя обязательно кто-нибудь сфотографирует исподтишка, – комментирует Потап в эфире “Ранку з Україною“. – Очень часто нам приходят разные, компрометирующие фотографии – вот вы здесь! Но так как мы группа “MOZGI“, нам по барабану вообще все!“.

Потап пресс-служба

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А вот Надя Дорофеева обиды пропускает мимо ушей. Звезда благодаря социальным сетям делает важное дело: собирает средства для больных детей.

“Я говорю всем подписчикам “спасибо“ за то, что они не просто смотрят красивые фотографии в купальнике и лайкают их, а и помогают!“ – признается участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева.

Надя Дорофеєва пресс-служба

И все же без соцсетей артистам уже никуда. Это подтверждает Оля Цибульская – на ее Instagram подписаны семьсот тысяч человек. Цель артистки – миллион фолловеров.

“Я надеюсь, что скоро стану миллионершей, хоть где-то, в Instagram – точно“, – комментирует певица.

Напомним, ранее Потап рассказал о семейной жизни с Каменских.