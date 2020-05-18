Старшая дочь Ольги Сумской показала детское фото
Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная поделилась с поклонниками черно-белой фотографией из семейного архива. 29-летняя звезда показала, как выглядела в детстве.
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Так, на своей странице в Инстаграм Паперная опубликовала совместный кадр со своей знаменитой мамой. Снимок был сделан в девяностые годы. На архивном кадре маленькая Тоня в светлом платье сидит на руках у Сумской. Ольга запечатлена в черной кофте и с ярким макияжем.
Подписчики Паперной принялись активно комментировать ее детскую фотографию:
- Как же Вы в детстве похожи на отца. Я все искала это сходство. Да вот же оно.
- Мама-невероятной красоты 😋и вы в мамочку красотка 😍
- Красунечки обидві😊😊😊😊😊
- Очень похожа на маму👍🌹
- Такая девочка на фото, с характером, прелесть....
- Невероятно красивые!❤️
- Такая маленькая, а уже деловая
Напомним, ранее Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке.
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