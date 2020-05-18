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Старшая дочь Ольги Сумской показала детское фото

Комментариев: 1
Антонина Паперная запостила архивный снимок с мамой из девяностых.
Старшая дочь Ольги Сумской показала детское фото
Старшая дочь Ольги Сумской показала детское фото
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная поделилась с поклонниками черно-белой фотографией из семейного архива. 29-летняя звезда показала, как выглядела в детстве.

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Так, на своей странице в Инстаграм Паперная опубликовала совместный кадр со своей знаменитой мамой. Снимок был сделан в девяностые годы. На архивном кадре маленькая Тоня в светлом платье сидит на руках у Сумской. Ольга запечатлена в черной кофте и с ярким макияжем.

Старшая дочь Ольги Сумской показала детское фото
Старшая дочь Ольги Сумской показала детское фото
Скриншот

Подписчики Паперной принялись активно комментировать ее детскую фотографию:

  • Как же Вы в детстве похожи на отца. Я все искала это сходство. Да вот же оно.
  • Мама-невероятной красоты 😋и вы в мамочку красотка 😍
  • Красунечки обидві😊😊😊😊😊
  • Очень похожа на маму👍🌹
  • Такая девочка на фото, с характером, прелесть....
  • Невероятно красивые!❤️
  • Такая маленькая, а уже деловая

Напомним, ранее Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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