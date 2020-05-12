Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке

Актриса рассказала, почему ушла от первого мужа.

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская приняла участие в прямом эфире Оли Поляковой в Инстаграм. Во время игры “Правда или действие“ знаменитости делились со зрителями подробностями личной жизни.

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Так, Сумская раскрыла детали первого брака с актером Евгением Паперным, который старше ее на 16 лет. Их брак продлился четыре года (1987-1991). По словам Ольги, одной из причин развода было то, что Евгений злоупотреблял алкоголем.

“Он не оценил тот дар божий, который был в его руках. Человек немного злоупотреблял. Физиология здесь тоже очень важна, но когда ты живешь в этой среде и считаешь трезвые дни – это очень страшно и больно. Многие женщины меня поймут“, - вспомнила актриса.

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Кроме того, Ольга призналась, что ее бурный роман с коллегой по театру Виталием Борисюком начался, когда она еще была замужем за Паперным. Звезда отметила, что Виталий настойчиво добывался ее и даже мог прийти к ней среди ночи.

Борисюка еще никто не превзошел. Он боролся за меня неистово. Мог прийти ночью ко мне. Мы жили тогда с Евгением в двухкомнатной квартире, Тоня была маленькой, а он звонит в дверь в четыре часа утра. Женя открывает, стоит Борисюк и говорит ему: “Уходи с дороги“. И тут Паперный хватает топор и кричит: “Порубаю бл**ов“. Это был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре... Страсти кипели на 200 градусов“, - рассказала артистка.

Сумская той же ночью ушла от мужа и, забрав дочь Антонину, поехала к Борисюку. С тех пор Виталий и Ольга уже 25 лет вместе и у них есть 18-летняя дочь Анна.

Напомним, ранее Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать.

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