Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке

Комментариев: 0
Актриса рассказала, почему ушла от первого мужа.
Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке
Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке
instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская приняла участие в прямом эфире Оли Поляковой в Инстаграм. Во время игры “Правда или действие“ знаменитости делились со зрителями подробностями личной жизни.

Читай также: “Надо было еще рожать!“: Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми

Так, Сумская раскрыла детали первого брака с актером Евгением Паперным, который старше ее на 16 лет. Их брак продлился четыре года (1987-1991). По словам Ольги, одной из причин развода было то, что Евгений злоупотреблял алкоголем.

“Он не оценил тот дар божий, который был в его руках. Человек немного злоупотреблял. Физиология здесь тоже очень важна, но когда ты живешь в этой среде и считаешь трезвые дни – это очень страшно и больно. Многие женщины меня поймут“, - вспомнила актриса.

Читай также: “Дважды бабушка!“: Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка

Кроме того, Ольга призналась, что ее бурный роман с коллегой по театру  Виталием Борисюком начался, когда она еще была замужем за Паперным. Звезда отметила, что Виталий настойчиво добывался ее и даже мог прийти к ней среди ночи.

Борисюка еще никто не превзошел. Он боролся за меня неистово. Мог прийти ночью ко мне. Мы жили тогда с Евгением в двухкомнатной квартире, Тоня была маленькой, а он звонит в дверь в четыре часа утра. Женя открывает, стоит Борисюк и говорит ему: “Уходи с дороги“. И тут Паперный хватает топор и кричит: “Порубаю бл**ов“. Это был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре... Страсти кипели на 200 градусов“, - рассказала артистка.

Сумская той же ночью ушла от мужа и, забрав дочь Антонину, поехала к Борисюку. С тех пор Виталий и Ольга уже 25 лет вместе и у них есть 18-летняя дочь Анна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@olgasumska, ты настоящая дива - отбросила все сомнения и оторвалась со мной так, как вообще мало кто может! Если пропустили - смотрите обязательно 😜 Мы делились секретами, танцевали стриптиз, я придумывала фокусы и чистила зубы землёй, а Оля изображала волчий оргазм и почти согласилась участвовать в «Танцах со звёздами»! Продолжение во второй части 👈🏻

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, ранее Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Сумская, Евгений Паперный, Виталий Борисюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь