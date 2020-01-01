Актриса поздравила Антонину и Анну с Днем дочерей.

"Надо было еще рожать!": Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась с поклонниками подборкой семейных кадров. Звезда запостила в соцсети фото со своими дочерьми - 29-летней Антониной Паперной и 18-летней Анной Борисюк.

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Так, на странице Ольги в Инстаграм появились яркие снимки из фотосессии для популярного журнала “Viva!“. На кадрах звездная мама и ее девочки позируют в стильных плащах, красивых платьях с цветочным принтом и в розовых нарядах.

В подписи к публикации Сумская поздравила Тоню и Аню с Днем дочери. Кроме того, актриса удивила подписчиков неожиданным заявлением. Ольга написала, что часто думает о том, что нужно было еще родит.

“День донечок!👩🏼👩🏻 Мої доці, моє щастя @tonya_papernaya❤️ @annborisyuk ❤️! Про що часто я думаю?Треба було ще народжувати!👼 фото від @viva_ukraine_magazine 📸“, - написала Ольга.

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми Скриншот

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