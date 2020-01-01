Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Надо было еще рожать!": Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми

Комментариев: 0
Актриса поздравила Антонину и Анну с Днем дочерей.
"Надо было еще рожать!": Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
"Надо было еще рожать!": Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская поделилась с поклонниками подборкой семейных кадров. Звезда запостила в соцсети фото со своими дочерьми - 29-летней Антониной Паперной и 18-летней Анной Борисюк.

Читай также: “Дважды бабушка!“: Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка

Так, на странице Ольги в Инстаграм появились яркие снимки из фотосессии для популярного журнала “Viva!“. На кадрах звездная мама и ее девочки позируют в стильных плащах, красивых платьях с цветочным принтом и в розовых нарядах.

В подписи к публикации Сумская поздравила Тоню и Аню с Днем дочери. Кроме того, актриса удивила подписчиков неожиданным заявлением. Ольга написала, что часто думает о том, что нужно было еще родит.

“День донечок!👩🏼👩🏻 Мої доці, моє щастя @tonya_papernaya❤️ @annborisyuk ❤️! Про що часто я думаю?Треба було ще народжувати!👼 фото від @viva_ukraine_magazine 📸“, - написала Ольга.

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
скриншот

Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми
Скриншот

Ранее Сумская с мужем развеселили подписчиков домашним видео.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная, Анна Борисюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь