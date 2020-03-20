Какие классные: Сумская с мужем развеселили подписчиков домашним видео

Актриса показала, как ее муж Виталий Борисюк разбирает искусственную елку .

Какие классные: Сумская с мужем развеселили подписчиков instagram.com/olgasumska

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Актриса театра и кино Ольга Сумская развеселила Сеть домашним видео со своим мужем актеров Виталием Борисюком. В Инстаграм актриса показала, как ее супруг разбирает белую искусственную елку и забавно с ней пританцовывает.

Ольга за кадром хохочет и комментирует его действия.

Во время карантина есть время заняться домашними делами! 👨👩👧👧🧼🧽🧴Багато из вас, друзья, заметил, что наша елочка простояла до весны! 🎄И вот, НАКОНЕЦ, 🎉сегодня Виталик @vitaliyborysyuk торжественно отнес белую красавицу и меня порадовал! 😂А у кого из вас елка простоит до мая? - написала Сумская.

Подписчики оставили к видео много комментариев, отметив, что звезды подняли им настроение.



Очень позитивная семья!!!!Вы ровня друг другу во всех отношениях)))очень круто!!! - написали в Сети.



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