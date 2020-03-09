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Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей - видео

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Звездная мама со старшей дочерью, Антониной Паперной, поэкспериментировали с масками для лица.
Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей - видео
Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей - видео
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, Антонина Паперная, поделилась с поклонниками редким видео со своей звездной мамой.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка, которая в январе объявила о второй беременности, опубликовала 5-минутный ролик, где она и Ольга поделились своими секретами ухода за кожей лица.

В ролике знаменитые родственницы решили поэкспериментировали с масками и выяснить, какая более эффективна. Сумская предпочла натуральную из сметаны. А Паперная выбрала тканевую корейскую. В итоге мама и дочь остались довольны результатами обоих масок. Антонина даже отметила, что не видит разницы в возрасте между собой и мамой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уход за кожей лица 🌸

Допис, поширений Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Ранее Антонина Паперная рассказала, сколько килограмм набрала во время первой беременности.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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