Звездная мама со старшей дочерью, Антониной Паперной, поэкспериментировали с масками для лица.

Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей - видео instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, Антонина Паперная, поделилась с поклонниками редким видео со своей звездной мамой.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка, которая в январе объявила о второй беременности, опубликовала 5-минутный ролик, где она и Ольга поделились своими секретами ухода за кожей лица.

В ролике знаменитые родственницы решили поэкспериментировали с масками и выяснить, какая более эффективна. Сумская предпочла натуральную из сметаны. А Паперная выбрала тканевую корейскую. В итоге мама и дочь остались довольны результатами обоих масок. Антонина даже отметила, что не видит разницы в возрасте между собой и мамой.

Ранее Антонина Паперная рассказала, сколько килограмм набрала во время первой беременности.

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