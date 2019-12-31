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Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой

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Антонина Паперная показала округлившийся животик.
Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой
Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой
instagram.com/tonya_papernaya

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная удивила подписчиков новогодним видео. Знаменитость опубликовала в Instagram короткий ролик, где она позирует в праздничном наряде возле елки и демонстрирует на камеру округлившийся животик.

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Таким образом, 29-летняя артистка подтвердила слухи о второй беременности. Отметим, что Антонина сейчас живет в Москве и вместе со своим супругом, российским актером Владимиром Яглычем воспитывает дочь.

“Hello 2020“, - лаконично подписала ролик Паперная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello 2020🌟

Допис, поширений Тоня Паперная (@tonya_papernaya)

Ранее Ольга Сумская запостила архивные снимки с сестрой.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivоna bigmir)net

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pусский  (аноним)  01.01.2020, 17:28
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pусский
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