Антонина Паперная показала округлившийся животик.

Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз станет мамой instagram.com/tonya_papernaya

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная удивила подписчиков новогодним видео. Знаменитость опубликовала в Instagram короткий ролик, где она позирует в праздничном наряде возле елки и демонстрирует на камеру округлившийся животик.

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Таким образом, 29-летняя артистка подтвердила слухи о второй беременности. Отметим, что Антонина сейчас живет в Москве и вместе со своим супругом, российским актером Владимиром Яглычем воспитывает дочь.

“Hello 2020“, - лаконично подписала ролик Паперная.

Ранее Ольга Сумская запостила архивные снимки с сестрой.

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