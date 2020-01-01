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Антонина Паперная впервые показала лицо 2-летней дочери

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Как выглядит внучка актрисы Ольги Сумской.
Антонина Паперная впервые показала лицо 2-летней дочери
Антонина Паперная впервые показала лицо 2-летней дочери
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь украинской ведущей и актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная стала главной героиней свежего номера издания “HELLO!“. Вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем и 2-летней дочерью Евой Паперная появилась на обложке глянца.

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Новым семейным снимком Антонина поделилась на своей странице в Инстаграм. На фото Паперная, которая сейчас беременна вторым ребенком, запечатлена в белом платье с изображением маленьких черных звезд. Муж актрисы, Владимир позирует в бежевых штанах, белой футболке и джинсовой куртке. Яглыч держит на руках малышку Еву, которая одета в белое платье с кружевами.

Отметим, что это первое фото 2-летней девочки в Сети. До этого звездные родители ни разу не показывали поклонникам лицо дочери.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч с дочерью Евой
Антонина Паперная и Владимир Яглыч с дочерью Евой
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Сумская прокомментировала вторую беременность дочери.

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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