Дочь Ольги Сумськой показала кадр из пикантной фотосессии
Старшая дочь известной украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная взбудоражила Сеть откровенной архивной фотографией.
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29-летняя артистка, которая в начале года объявила о второй беременности, опубликовала в Инстаграм черно-белый кадр из пикантной фотосессии. На снимке Паперная лежит на подушке в прозрачной черной кофте и колготах в сетку. Автором снимка стал испанский фотограф Кристофер Клеттермайер.
“Дети, а это ваша мама в молодости 🙈😂“, - забавно подписала фото Антонина.
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Подписчики актрисы принялись активно обсуждать ее свежую публикацию.
- Алло, пожарная, срочно выезжайте! У нас тут пожар🔥🔥🔥🔥😻😻😻
- Ого! Секс пошел🔥🔥🔥
- И дети такие:“Вау!“
- Когда они вырастут может люди вообще без одежды будут ходить😂
- Они пока вырастут, такими фото уже никого не удивишь. 🤗❤️
- Дети, ваша мама и сейчас в молодости😂👍🌸
- Красавица!🌹💖
- Вы и сейчас очень даже нечего😍И не в молодости, а в юности😉💖, - пишут в комментариях.
Ранее Антонина Паперная рассказала, сколько килограмм набрала во время первой беременности.
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