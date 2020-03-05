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Дочь Ольги Сумськой показала кадр из пикантной фотосессии

Комментариев: 1
Беременная Антонина Паперная запостила откровенное фото.
Дочь Ольги Сумськой показала кадр из пикантной фотосессии
Дочь Ольги Сумськой показала кадр из пикантной фотосессии
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь известной украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная взбудоражила Сеть откровенной архивной фотографией.

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29-летняя артистка, которая в начале года объявила о второй беременности, опубликовала в Инстаграм черно-белый кадр из пикантной фотосессии. На снимке Паперная лежит на подушке в прозрачной черной кофте и колготах в сетку. Автором снимка стал испанский фотограф Кристофер Клеттермайер.

“Дети, а это ваша мама в молодости 🙈😂“, - забавно подписала фото Антонина.

Антонина Паперная
Антонина Паперная
Скриншот

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Подписчики актрисы принялись активно обсуждать ее свежую публикацию.

  • Алло, пожарная, срочно выезжайте! У нас тут пожар🔥🔥🔥🔥😻😻😻
  • Ого! Секс пошел🔥🔥🔥
  • И дети такие:“Вау!“
  • Когда они вырастут может люди вообще без одежды будут ходить😂
  • Они пока вырастут, такими фото уже никого не удивишь. 🤗❤️
  • Дети, ваша мама и сейчас в молодости😂👍🌸
  • Красавица!🌹💖
  • Вы и сейчас очень даже нечего😍И не в молодости, а в юности😉💖, - пишут в комментариях.

Ранее Антонина Паперная рассказала, сколько килограмм набрала во время первой беременности.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ParisMA  (аноним)  05.03.2020, 12:13
Оценка:  0
ParisMA
интересно! а эта чувиха таблычку множэння знае?
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