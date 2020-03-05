Дочь Ольги Сумськой показала кадр из пикантной фотосессии

Беременная Антонина Паперная запостила откровенное фото.

Старшая дочь известной украинской актрисы и ведущей Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная взбудоражила Сеть откровенной архивной фотографией.

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29-летняя артистка, которая в начале года объявила о второй беременности, опубликовала в Инстаграм черно-белый кадр из пикантной фотосессии. На снимке Паперная лежит на подушке в прозрачной черной кофте и колготах в сетку. Автором снимка стал испанский фотограф Кристофер Клеттермайер.

“Дети, а это ваша мама в молодости 🙈😂“, - забавно подписала фото Антонина.

Антонина Паперная Скриншот

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Подписчики актрисы принялись активно обсуждать ее свежую публикацию.

Алло, пожарная, срочно выезжайте! У нас тут пожар🔥🔥🔥🔥😻😻😻

Ого! Секс пошел🔥🔥🔥

И дети такие:“Вау!“

Когда они вырастут может люди вообще без одежды будут ходить😂

Они пока вырастут, такими фото уже никого не удивишь. 🤗❤️

Дети, ваша мама и сейчас в молодости😂👍🌸

Красавица!🌹💖

Вы и сейчас очень даже нечего😍И не в молодости, а в юности😉💖, - пишут в комментариях.

Ранее Антонина Паперная рассказала, сколько килограмм набрала во время первой беременности.

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