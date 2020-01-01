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Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с совершеннолетием

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Актриса поделилась снимками младшей дочери Анны Борисюк.
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с совершеннолетием
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с совершеннолетием
instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, известная ведущая и актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась с подписчиками радостной новостью. В понедельник, 2 марта, ее младшая дочь Анна Борисюк отпраздновала день рождения. Девушке исполнилось 18 лет.

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По случаю совершеннолетия дочери Сумская разместила в Инстаграм трогательную публикацию. Звездная мама опубликовала несколько снимков именинницы с фотосессии для журнала “Viva!“. На кадрах Анна запечатлена в светлом плаще с распущенными волосами и с легким макияжем. Снимки Ольга дополнила милым обращением к дочери.

“Ганнуся, Доцюня, Анюсік, наше рідненьке сонечко @annborisyuk!❤️Ось і настав твій день повноліття!Любимо тебе, віримо в тебе і бажаємо зустріти добрих,розумних людей в житті! Будь щасливою,будь сміливою і наполегливою!🥰 З 18-літтям!❤️🎉🎉🎉🎂💋💋💋💋💋💋💋💋“, - написала Ольга Сумская. 

Ольга Сумская и Анна Борисюк
Ольга Сумская и Анна Борисюк
Скриншот

Ольга Сумская и Анна Борисюк
Ольга Сумская и Анна Борисюк
Скриншот

Ольга Сумская и Анна Борисюк
Ольга Сумская и Анна Борисюк
Скриншот

Ранее Ольга Сумская прокомментировала появление своей 2-летней внучки на обложке глянца.

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Теги: Ольга Сумская, Анна Борисюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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