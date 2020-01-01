Беременная дочь Ольги Сумской запостила милое селфи со звездной мамой

Антонина Паперная поделилась свежим семейным кадром.

Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников новой семейной фотографией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса, которая вскоре станет во второй раз мамой, опубликовала нежное селфи со звездной мамой. На снимке Антонина и Ольга позируют в авто без макияжа. В описании к кадру Паперная добавила хештег #какжевыпохожинамаму.

Ольга Сумская и Антонина Паперная Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать публикацию. У подписчиков возникли споры по поводу того, на кого Антонина больше похожа - на маму или папу.

А глаза папины

Ни одно лицо, но похожи! Красавицы и умницы!

Вы похожи на папу

Мама красуня! Чудова акторка та видатна жінка!!!

#какжевыпохожинамаму 💗 и на папу. И на себя. И вообще вы удивительная. И мама удивительная. И папа замечательный. И сестра чудо💗

Глаза точно не мамины)

Какие Вы классные!😍😍👍👍😘😘Как подружки!Супер!✊

20 год.Відповісти

Носы и губы одинаковые...) и фигура в маму +труд...

На папу в облике мамы

Мамина доця😍

Близнецы! ❤️, - пишут в Инстаграм.

Напомним, ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.

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