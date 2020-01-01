Беременная дочь Ольги Сумской запостила милое селфи со звездной мамой
Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников новой семейной фотографией в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса, которая вскоре станет во второй раз мамой, опубликовала нежное селфи со звездной мамой. На снимке Антонина и Ольга позируют в авто без макияжа. В описании к кадру Паперная добавила хештег #какжевыпохожинамаму.
Пользователи Сети принялись активно комментировать публикацию. У подписчиков возникли споры по поводу того, на кого Антонина больше похожа - на маму или папу.
- А глаза папины
- Ни одно лицо, но похожи! Красавицы и умницы!
- Вы похожи на папу
- Мама красуня! Чудова акторка та видатна жінка!!!
- #какжевыпохожинамаму 💗 и на папу. И на себя. И вообще вы удивительная. И мама удивительная. И папа замечательный. И сестра чудо💗
- Глаза точно не мамины)
- Какие Вы классные!😍😍👍👍😘😘Как подружки!Супер!✊
- 20 год.Відповісти
- Носы и губы одинаковые...) и фигура в маму +труд...
- На папу в облике мамы
- Мамина доця😍
- Близнецы! ❤️, - пишут в Инстаграм.
Напомним, ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.
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