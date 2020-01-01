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Беременная дочь Ольги Сумской запостила милое селфи со звездной мамой

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Антонина Паперная поделилась свежим семейным кадром.
Беременная дочь Ольги Сумской запостила милое селфи со звездной мамой
Беременная дочь Ольги Сумской запостила милое селфи со звездной мамой
instagram.com/tonya_papernaya

Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная очаровала поклонников новой семейной фотографией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя актриса, которая вскоре станет во второй раз мамой, опубликовала нежное селфи со звездной мамой. На снимке Антонина и Ольга позируют в авто без макияжа. В описании к кадру Паперная добавила хештег #какжевыпохожинамаму.

Ольга Сумская и Антонина Паперная
Ольга Сумская и Антонина Паперная
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать публикацию. У подписчиков возникли споры по поводу того, на кого Антонина больше похожа - на маму или папу.

  • А глаза папины
  • Ни одно лицо, но похожи! Красавицы и умницы!
  • Вы похожи на папу
  • Мама красуня! Чудова акторка та видатна жінка!!!
  • #какжевыпохожинамаму 💗 и на папу. И на себя. И вообще вы удивительная. И мама удивительная. И папа замечательный. И сестра чудо💗
  • Глаза точно не мамины)
  • Какие Вы классные!😍😍👍👍😘😘Как подружки!Супер!✊
  • 20 год.Відповісти
  • Носы и губы одинаковые...) и фигура в маму +труд...
  • На папу в облике мамы
  • Мамина доця😍
  • Близнецы! ❤️, - пишут в Инстаграм.

Напомним, ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская
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Источник: Ivona bigmir)net

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