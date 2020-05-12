Звезда запостила архивные фото с сестрой и мамой.

Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать instagram.com/olgasumska

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Актриса театра и кино Ольга Сумская показала архивные фото, на которых ее сложно узнать. В Инстаграм по случаю Дня матери звезда добавила черно-белые кадры, на которых появилась вместе с мамой и сестрой Натальей Сумской. Ольга, как и Наталья, на фото темноволосая - и очень отличается от своего нынешнего образа - эффектной блондинки с женственной фигурой, в котором мы привыкли ее видеть.

С днем мамы! ❤️Наша невероятная, самая родная в мире мамочка, Анна Ивановна, Берегиня! Мой мир, мое солнце, моя радость! Люблю и ценю каждое мгновение жизни! 🥰 Давайте беречь своих матерей! ✋🏻, - написала в публикации Сумская.

Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать instagram.com/olgasumska

Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать instagram.com/olgasumska

Мама Ольги и Натальи Сумских instagram.com/olgasumska

Ранее мы писали, что Ольга Сумская очаровала Сеть снимками с дочерьми.

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