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Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать

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Звезда запостила архивные фото с сестрой и мамой.

Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать
Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать
instagram.com/olgasumska

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Актриса театра и кино Ольга Сумская показала архивные фото, на которых ее сложно узнать. В Инстаграм по случаю Дня матери звезда добавила черно-белые кадры, на которых появилась вместе с мамой и сестрой Натальей Сумской. Ольга, как и Наталья, на фото темноволосая - и очень отличается от своего нынешнего образа - эффектной блондинки с женственной фигурой, в котором мы привыкли ее видеть.

С днем мамы! ❤️Наша невероятная, самая родная в мире мамочка, Анна Ивановна, Берегиня! Мой мир, мое солнце, моя радость! Люблю и ценю каждое мгновение жизни! 🥰 Давайте беречь своих матерей! ✋🏻, - написала в публикации Сумская.

Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать
Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать
instagram.com/olgasumska

Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать
Худенькая брюнетка: Сумская показала архивные фото, на которых ее не узнать
instagram.com/olgasumska

Мама Ольги и Натальи Сумских
Мама Ольги и Натальи Сумских
instagram.com/olgasumska

Ранее мы писали, что Ольга Сумская очаровала Сеть снимками с дочерьми. 

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Теги: Ольга Сумская, архивные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.05.2020, 17:26
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гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
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