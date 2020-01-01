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Опять ночнушка?: 18-летняя внучка Ротару засветила горячий домашний look

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София Евдокименко выставила фото в полупрозрачной ночной сорочке и с выразительным макияжем .

Опять ночнушка?: Внучка Ротару засветила горячий домашний look
Опять ночнушка?: Внучка Ротару засветила горячий домашний look
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - студентка, модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко показала соблазнительный домашний образ на карантине.

В Инста-сториз девушка добавила селфи в бледно-розовой ночной сорочке с кружевным верхом, поверх которой набросила бежевый халат. Образ дополняют выразительный макияж в розовых тонах и распущенные волосы белокурой красотки.

Особого шарма снимку придает ваза с розовыми и белыми розами, стоящая на заднем плане, один цветок Соня сжимает в руке.

Такое яркое фото Соня использовала в рубрике “вопросы и ответы“ в Инстаграм. К слову, в самом начале карантина юная звезда уже демонстрировала пикантный домашний образ в ночнушке с глубоким вырезом. 

Опять ночнушка?: Внучка Ротару засветила горячий домашний look
Опять ночнушка?: Внучка Ротару засветила горячий домашний look
instagram.com/iamsofiaeve

Также София добавила в Инста-сториз новый зажигательный танец, мотивируя подписчиков начать заниматься в карантин.

Опять ночнушка?: Внучка Ротару засветила горячий домашний look
Опять ночнушка?: Внучка Ротару засветила горячий домашний look
instagram.com/iamsofiaeve

К слову, Соня Евдокименко проводит карантин в квартире в Нью-Йорке, где уже несколько лет живет и учится на 2 курсе университета. 

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко засветила идеальный пресс. 

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Теги: Соня Евдокименко, белье, нижнее белье, откровенные наряды
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Источник: IVONА bigmir)net

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