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Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке

Комментариев: 3
Соня Евдокименко добавила селфи, сидя в кровати с книгой .

Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке
Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка Народной артистки Софии Ротару, модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко показала эффектное фото во время "домашней изоляции".

В Инстаграм девушка добавила снимок, сделанный в квартире в Нью-Йорке, где она сейчас учится и живет. В кадре юная красотка появилась в нежно розовой шелковой ночной рубашке, украшенной тонким кружевом. Волосы Сони гладко причесаны, а на лице виден легкий макияж. Девушка сидит на постели, показывая в камеру книгу. В описании к фото Соня отметила, что нашла для себя несколько плюсов в самоизоляции: 

Домашняя изоляция дает нам возможность размышлять, творить и практиковать. Какие небольшие изменения вы вносили в свою повседневную жизнь в последнее время? - написала Соня.

Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке
Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке
instagram.com/iamsofiaeve

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко показала яркие кадры из Парижа. 

 

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Теги: Соня Евдокименко, София Ротару, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.04.2020, 16:57
Оценка:  0
гость
Зачем ей такие большие очки, чтобы лучше видеть негритянские члены?
Arthur_DD    01.04.2020, 16:15
Оценка:  0
Arthur_DD
18 лет? ...ая тётя, как ты постарела! Ей тридцатник на вид!
гость  (аноним)  01.04.2020, 16:01
Оценка:  +1
гость
Пол дня красилась, чтобы потом в ночнушке засветиться
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