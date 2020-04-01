Соня Евдокименко добавила селфи, сидя в кровати с книгой .

Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка Народной артистки Софии Ротару, модель и начинающая певица 18-летняя Соня Евдокименко показала эффектное фото во время "домашней изоляции".

В Инстаграм девушка добавила снимок, сделанный в квартире в Нью-Йорке, где она сейчас учится и живет. В кадре юная красотка появилась в нежно розовой шелковой ночной рубашке, украшенной тонким кружевом. Волосы Сони гладко причесаны, а на лице виден легкий макияж. Девушка сидит на постели, показывая в камеру книгу. В описании к фото Соня отметила, что нашла для себя несколько плюсов в самоизоляции:

Домашняя изоляция дает нам возможность размышлять, творить и практиковать. Какие небольшие изменения вы вносили в свою повседневную жизнь в последнее время? - написала Соня.

Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке instagram.com/iamsofiaeve

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