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Какой пресс: 18-летняя внучка Ротару поразила соблазнительными танцами

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Соня Евдокименко зажигательно станцевала под Tiësto & Mabel в приложении Tiktok.

Какой пресс: 18-летняя внучка Ротару поразила соблазнительными танцами
Какой пресс: 18-летняя внучка Ротару поразила соблазнительными танцами
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару студентка, модель и начинающая певица Соня Евдокименко, которой через несколько недель исполнится 19 лет, показала зажигательный танец в домашней обстановке. В Tiktok светловолосая красотка записала, как “зажигает“ под песню “God Is A Dancer - Tiësto & Mabel“. Соня в кадре появляется в светлом домашнем костюме и ритмично двигается под музыку, обнажая плоский животик.

На заднем плане видна светлая мебель и предметы обихода, которые, очевидно, украшают квартиру девушки в Нью-Йорке (США), где Соня сейчас живет и учится.

Глядя на позитивный ролик Сони - тоже хочется танцевать, ведь правда?

@iamsofiaeve

##fy##fyp

♬ God Is A Dancer - Tiësto & Mabel

Ранее мы писали, что Настя Каменских зажигательно станцевала с подушками вместо одежды.

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Теги: София Ротару, Соня Евдокименко, фигура, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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