"Ты мой воздух!": Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Украинский танцор поделился подборкой снимков с женой Натальей Татаринцевой.

Во вторник, 12 апреля, известный украинский танцор, победитель проекта “Танцы со звездами 2019“ в паре с Ксенией Мишиной, Женя Кот и ее жена, гимнастка и танцовщица Наталья Татаринцева отмечают первую годовщину свадьбы.

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По случаю праздника Женя опубликовал в Инстаграм подборку фотографий со своей любимой, которую дополнил трогательный посланием. В публикации танцор отметил, что он и Наталья уже вместе 5 лет. И за это время, Кот понял, что его жена - это лучшее что с ним произошло в жизни.

“5️⃣ лет вместе👩‍❤️‍💋‍👨 1️⃣ год в браке🍾💓Многое пережили вместе и ещё многое предстоит пройти. Многое было в планах ещё больше их впереди 👨‍👩‍👦 💫🏡 @tatarintseva_official ты мое самое дорогое сокровище! Ты самый нежный и самый красивый цветок который я только видел! Ты моя душа! Ты мой воздух! Ты моя вселенная! Ты лучшее что со мной произошло! Я тебя люблю!❤️“, - написал артист.

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

Женя Кот трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Скриншот

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