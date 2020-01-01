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В гостях на шоу “Без краватки“ у ее ведущей Иванны Онуфрийчук на канале НЛО TV популярный украинский танцор Женя Кот рассказал о самых интересных закулисных историях своей

Женю, нещодавно ти повернувся з курорту «Буковель». В своєму Інстаграм ти просив, щоб твої читачі порадили тобі, як не падати з борду. Поради знадобилися?

Главный совет был – падайте. Только научитесь это делать. Я в прошлом году под Киевом впервые стал на борд, и я поехал. А в этом году я впервые поехал в горы, и в первый же день сделал повороты и прыжки. До этого не катался не на лыжах, не на борде – только иногда пробовал вейк-серф.

Зараз модно відпочивати на Балі. Чому ви з дружиною влаштували весільну церемонію на Таїті?

Мы когда-то с Натальей поехали на Таити, на гастроли. Нам настолько там понравилось, что мы решили сделать в этом месте свою свадьбу. Ведь это не сравнится с Бали даже по фотографиям. Мы считаем, что брак наш состоялся на Таити, а реально мы расписались в Киеве за три месяца до этого.

У тебе часто запитують, чи не ревнує твоя дружина до партнерок по танцям. А чи ревнуєш ти свою дружину?

Скоро будет 5 лет, как мы вместе, и я однажды устроил ей сцену ревности. Она хотела в новогоднюю ночь поехать в клуб, потанцевать. А я не хотел. И там был парень, который сказал: «Я все организую, ты только приезжай». Она, конечно, не к нему ехала – там было несколько ее друзей. Но в итоге не поехала. Не знаю почему – плохое настроение было (смеется).

Женя Кот: о свадьбе на Таити, ревности и сексе за деньги пресс-служба

Ти романтик чи прагматик у стосунках?

Раньше у меня было такое: я дарил 101 розу, а потом подумал, что лучше подарить 5 букетов, но поменьше и разных.

Скільки часу ти витрачаєш на те, щоб зберігати тіло в ідеальній формі?

Сейчас я на это вообще не трачу времени. Я, скажем, чуть-чуть в расслабленном виде. Но у меня дома есть тренажер-колесо на котором я минимум через день занимаюсь, чтобы немного была крепатура. А когда я в режиме, то тренируюсь сутками. Если делать это постоянно, и не расслабляться, то буде классная фигура.

Якось ти зізнався, що приймав антидепресанти. Що спровокувало тоді твій депресивний стан?

Было время, когда я начал плохо себя чувствовать на тренировках. Я начал себя проверять, оказалось, что со здоровьем все в норме. Я пошел к невропатологу, и она мне сказала, что у меня депрессивное состояние. У меня были панические атаки на фоне которых скакало давление. Мне дали попить антидепресанты. Сейчас я научился справляться с этим.

Твої батьки живуть з тобою в Києві?

Я забрал их, они живут в соседнем поселке с нами под Киевом. Это случилось после некоторых трагических обстоятельств в моей семье – у меня умер старший брат. И тогда у родителей в Херсоне все стало как-то проседать.

Чому він помер?

У него обнаружили рак крови. Он лечился 8 месяцев и у него по курсу оставалась последняя «химия». Но у него нехорошую реакцию спровоцировали одни из лекарств, и остановились почки. Вообще, болезнь отступила от него на 10 день лечения. Но лечение таково, что, если ты начал курс, ты должен его закончить.

Тобі подобається швидкість?

Смотря в чем. На машине мне нравится скорость, на мотоцикле – нет. И то, когда я упал с мотоцикла – я не был на большой скорости, я просто был незащищен. Я был без шлема – только в футболке, шортах и кроссовках.

Женя Кот: о свадьбе на Таити, ревности и сексе за деньги пресс-служба

Тобі колись пропонували гроші за секс?

Это было со мной, но я отказался. Мы даже до обсуждения суммы не дошли – потому что это был мужчина (смеется).

Ти колись купував секс за гроші?

Один раз, когда мне было 18 лет – я уехал на гастроли в Германию. Там же это все легально. Я попробовал, и мне настолько не понравилось, что просто воспоминание об этом отбивает желание. Это неинтересно – без эмоций. Без желания. Это какое-то никакое. Отстой и все.

Напомним, ранее Женя Кот и Наталья Татаринцева показали свадебные фото из Таити.

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