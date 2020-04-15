Хореограф показал, как жена приносит ему кофе, делая растяжку в шпагат.

"Вот это супруга": Женя Кот заставил завидовать мужей в карантине instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф, тренер проекта “Танцы со звездами“ Женя Кот со своей женой Натальей Татаринцевой продолжают поднимать настроение подписчикам в карантин. Так, недавно веселая парочка разместила в Сети видео, на котором делает гимнастику с рулонами туалетной бумаги.

На этот раз креативная чета решила поразить подписчиков еще больше - и показала в Инстаграм очередной яркий кадр семейной жизни в карантин.

Так, Женя Кот добавил фото, на котором позирует, сидя на диване с чашечкой утреннего кофе, в то время как Наталья стоит рядом с ним, удерживая одну ногу вертикально в шпагате.

В описании Женя пошутил, что жена просто любит пить кофе в такой позе.

Я знаю ваш первый возникающий вопрос 😅👉🏼Удобно ли @tatarintseva_official в такой позе...? Да 👍🏻 друзья)! Ей действительно удобно так пить кофе😄 Нравится ли мне??? КОНЕЧНО - на 1000%😄👌🏻 #женякот #семейноефото, - написал Кот.

"Вот это супруга": Женя Кот заставил завидовать мужей в карантине instagram.com/kot_jenya

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Подписчики Евгения отметили, что Наталья невероятная жена и похвалили кративность супругов:

😍😍красавци

Фото невероятно обалденное, нет слов🆒🆒🆒❤️

Круто👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Мы любим Вас ✅

Супруга - огонь, - написали в Сети.

Для тех, кто удивлен физической формой Наталии, спешим напомнить, что девушка - гимнастка,которая 7 раз становилась чемпионкой Украины, танцовщица и 4-х кратная чемпионка мира по танцу на пилоне.

К слову, Женя Кот с супругой частенько радуют подписчиков позитивным семейным контентом. Так, на днях супруги вместе станцевали во дворе своего частного дома - получилось очень весело и атмосферно:

Ранее мы писали, что Женя Кот признался, ревнует ли жену.

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