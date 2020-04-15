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Женский портал
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"Вот это супруга": Женя Кот заставил завидовать мужей в карантине

Комментариев: 3
Хореограф показал, как жена приносит ему кофе, делая растяжку в шпагат.

"Вот это супруга": Женя Кот заставил завидовать мужей в карантине
instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф, тренер проекта “Танцы со звездами“ Женя Кот со своей женой Натальей Татаринцевой продолжают поднимать настроение подписчикам в карантин. Так, недавно веселая парочка разместила в Сети видео, на котором делает гимнастику с рулонами туалетной бумаги.

На этот раз креативная чета решила поразить подписчиков еще больше - и показала в Инстаграм очередной яркий кадр семейной жизни в карантин.

Так, Женя Кот добавил фото, на котором позирует, сидя на диване с чашечкой утреннего кофе, в то время как Наталья стоит рядом с ним, удерживая одну ногу вертикально в шпагате.

В описании Женя пошутил, что жена просто любит пить кофе в такой позе.

Я знаю ваш первый возникающий вопрос 😅👉🏼Удобно ли @tatarintseva_official в такой позе...? Да 👍🏻 друзья)! Ей действительно удобно так пить кофе😄 Нравится ли мне??? КОНЕЧНО - на 1000%😄👌🏻 #женякот #семейноефото, - написал Кот.

"Вот это супруга": Женя Кот заставил завидовать мужей в карантине
instagram.com/kot_jenya

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Подписчики Евгения отметили, что Наталья невероятная жена и похвалили кративность супругов:

  • 😍😍красавци
  • Фото невероятно обалденное, нет слов🆒🆒🆒❤️
  • Круто👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • 😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Мы любим Вас ✅
  • Супруга - огонь, - написали в Сети.

Для тех, кто удивлен физической формой Наталии, спешим напомнить, что девушка - гимнастка,которая 7 раз становилась чемпионкой Украины, танцовщица и 4-х кратная чемпионка мира по танцу на пилоне.

К слову, Женя Кот с супругой частенько радуют подписчиков позитивным семейным контентом. Так, на днях супруги вместе станцевали во дворе своего частного дома - получилось очень весело и атмосферно:

Ранее мы писали, что Женя Кот признался, ревнует ли жену.

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Теги: Женя Кот, Танцы со звездами, жены, танец на пилоне
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.04.2020, 19:11
Оценка:  0
гость
боже мой какой зоопарк или даже своноферма, падение нравов во всем, и для гостя 18:44. поверь я тоже не любитель московии как ты пишешь, но ты сука переигрываешь, если ты конечно считаешь себя человеком ,а не приматом с галиции...
гость  (аноним)  16.04.2020, 19:06
Оценка:  0
гость
Поxyй . Мне зато с ней не прийдется сидеть под кабинетом травматолога. Молодые дypные. Не понимают что от чего сейчас радуются, через время будут плакать.
гость  (аноним)  16.04.2020, 18:44
Оценка:  0
гость
ЖЕНЯ И НАТАША, ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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