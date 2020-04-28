"Котеночек вырос": Женя Кот показал детское фото

Победитель "Танцев со звездами" поделился архивным снимком.

Известный украинский хореограф Женя Кот, который в 2019 году в паре с актрисой Ксенией Мишиной победил в “Танцах со звездами“, очаровал поклонников архивной фотографией.

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Так, на своей странице в Инстаграм 31-летний артист опубликовал два снимка. На первом фото он запечатлен еще совсем маленьким. Мальчик одет в полосатую рубашку. А на втором современном кадре уже взрослый Женя позирует в коричневом свитере и сером пиджаке.

“Внимание вопрос❗️👇🏻 ❓Сколько лет разницы между этими двумя фотографиями❓Подумайте сколько мне лет на первой и второй фотографии и напишите правильный ответ в комментарий 😉👇🏻“, - обратился к подписчикам танцор.

Женя Кот показал детское фото скриншот

Женя Кот скриншот

Поклонники предположили, что фото были сделаны с разницей 25, 28 29 или 30 лет. Также фанаты оставили комплименты в комментариях:

Эти бровки домиком

Майже не змінився

А кто это? Такой красивый мужчина

Котеночек вырос

Совсем не изменился, только шевелюра отросла, симпатяшка

Ранее Женя Кот рассказал о свадьбе на Таити, ревности и сексе за деньги.

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