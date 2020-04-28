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"Котеночек вырос": Женя Кот показал детское фото

Комментариев: 2
Победитель "Танцев со звездами" поделился архивным снимком.
"Котеночек вырос": Женя Кот показал детское фото
"Котеночек вырос": Женя Кот показал детское фото
instagram.com/kot_jenya

Известный украинский хореограф Женя Кот, который в 2019 году в паре с актрисой Ксенией Мишиной победил в “Танцах со звездами“, очаровал поклонников архивной фотографией.

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Так, на своей странице в Инстаграм 31-летний артист опубликовал два снимка. На первом фото он запечатлен еще совсем маленьким. Мальчик одет в полосатую рубашку. А на втором современном кадре уже взрослый Женя позирует в коричневом свитере и сером пиджаке.

“Внимание вопрос❗️👇🏻 ❓Сколько лет разницы между этими двумя фотографиями❓Подумайте сколько мне лет на первой и второй фотографии и напишите правильный ответ в комментарий 😉👇🏻“, - обратился к подписчикам танцор.

Женя Кот показал детское фото
Женя Кот показал детское фото
скриншот

Женя Кот
Женя Кот
скриншот

Поклонники предположили, что фото были сделаны с разницей 25, 28 29 или 30 лет. Также фанаты оставили комплименты в комментариях:

  • Эти бровки домиком
  • Майже не змінився
  • А кто это? Такой красивый мужчина
  • Котеночек вырос 
  • Совсем не изменился, только шевелюра отросла, симпатяшка

Ранее Женя Кот рассказал о свадьбе на Таити, ревности и сексе за деньги.

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Теги: Женя Кот
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.04.2020, 10:19
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гость
Сон приснился. На красной площади в Москве на параде победы,который проходил почему то ночью Путин и его коллега сосали микрофоны. А потом среди коробок парадных расчетов началась грандиозная пиздeлка. И какого-то xyя там были перевёрнутые троллейбусы и горы отпижжeных, в основном, мусоров...
гость  (аноним)  28.04.2020, 09:55
Оценка:  0
гость
Нехyй больше делать как гадать сколько этому yeбку лет на фото. Педик он и в Африке педик.
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