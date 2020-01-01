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Анна Кошмал впервые показала сына - фото

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По случаю Дня матери звезда "Сватов" поделилась редким фото с сыном.
Анна Кошмал впервые показала сына - фото
Анна Кошмал впервые показала сына - фото
instagram.com/smorkovkina

Одна из самых востребованных украинских актрис, звезда сериалов “Сваты“, “Сашка“, “Хороший парень“, “Село на миллион“ и “Слуга народа“ Анна Кошмал показала подросшего сына Михаила, которому 28 июня исполнится два года.

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В воскресенье, 10 мая, по случаю Дня матери 25-летняя артистка решила поделиться с подписчиками редким семейным фото. На своей странице в Инстаграм Анна разместила забавный кадр, где она вместе с Мишей будто бы “прилипли“ к стеклу“.

“МАМА - самое тёплое слово на свете👩‍👦✨ Всех мамочек поздравляю с этим замечательным статусом❤️🤱🏼 Пусть наши дети пробуждают и воспитывают в нас все самое лучшее🌻👶🏻“, - трогательно подписала снимок Кошмал.

Анна Кошмал впервые показала сына
Анна Кошмал впервые показала сына
Скриншот

Напомним, ранее Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivona bigmir)net

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