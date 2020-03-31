Звезда "Сватов" показала, как выглядела в 5-летнем возрасте.

Популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал порадовала поклонников редкой фотографией из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость опубликовала детский снимок, где она запечатлена со своим двоюродным братом Юрием. На раритетном кадре, который был сделан в 1999 году, маленькие родственники позируют на кресле.

В описании к снимку Анна призналась, что в детстве любила лазить по деревьях и кататься на велосипеде. Поэтому она всегда была “побитая и поцарапанная“.

“Привет из 1999г 👋🏻🕰 Компьютеров у нас ещё не было, мы с братом лазили по деревьям, гоняли на великах, играли в прятки и Казаки-Разбойники🔫, вечно были поцарапанные и побитые...особенно я😂 #счастливоедетство ✨“, - вспомнила Кошмал.

Анна Кошмал запостила детский снимок с братом Скриншот

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

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