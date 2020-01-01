В пиджаке на голое тело: Анна Кошмал показала пикантный кадр
Популярная украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с поклонникам пикантной фотографией.
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Так, на странице 25-летней артистки в Инстаграм появился кадр из фотосессии. На снимке Анна позирует в брючном костюме черного цвета. Пиджак Кошмал одела на обнаженное тело. В описании к фото актриса вспомнила об одной из своих любимых песен - “Lost in your light“ британки Dua Lipa.
Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию Анны:
- Вы очень красивы
- Классно выглядишь😍😍😍.
- красавица ❤️❤️❤️❤️
- Вы просто самый яркий человек!
- Очаровашка!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- Супер бомба мне нравится как ты в роли Женьки играешь ты супер
- Очень прекрасна💗
- Красотка)) Секси...
- Классное фото👍
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