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В пиджаке на голое тело: Анна Кошмал показала пикантный кадр

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Звезда "Сватов" поделилась снимком с недавней фотосессии.
В пиджаке на голое тело: Анна Кошмал показала пикантный кадр
В пиджаке на голое тело: Анна Кошмал показала пикантный кадр
instagram.com/smorkovkina

Популярная украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с поклонникам пикантной фотографией.

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Так, на странице 25-летней артистки в Инстаграм появился кадр из фотосессии. На снимке Анна позирует в брючном костюме черного цвета. Пиджак Кошмал одела на обнаженное тело. В описании к фото актриса вспомнила об одной из своих любимых песен - “Lost in your light“ британки Dua Lipa.

Анна Кошмал позировала в пиджаке на голое тело
Анна Кошмал позировала в пиджаке на голое тело
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию Анны:

  • Вы очень красивы
  • Классно выглядишь😍😍😍.
  • красавица ❤️❤️❤️❤️
  • Вы просто самый яркий человек!
  • Очаровашка!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • Супер бомба мне нравится как ты в роли Женьки играешь ты супер
  • Очень прекрасна💗
  • Красотка)) Секси...
  • Классное фото👍

Ранее Анна Кошмал запостила детский снимок с братом.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivona bigmir)net

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