В пиджаке на голое тело: Анна Кошмал показала пикантный кадр

Звезда "Сватов" поделилась снимком с недавней фотосессии.

Популярная украинская актриса, звезда сериалов “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с поклонникам пикантной фотографией.

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Так, на странице 25-летней артистки в Инстаграм появился кадр из фотосессии. На снимке Анна позирует в брючном костюме черного цвета. Пиджак Кошмал одела на обнаженное тело. В описании к фото актриса вспомнила об одной из своих любимых песен - “Lost in your light“ британки Dua Lipa.

Анна Кошмал позировала в пиджаке на голое тело Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию Анны:

Вы очень красивы

Классно выглядишь😍😍😍.

красавица ❤️❤️❤️❤️

Вы просто самый яркий человек!

Очаровашка!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Супер бомба мне нравится как ты в роли Женьки играешь ты супер

Очень прекрасна💗

Красотка)) Секси...

Классное фото👍

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