Анна Кошмал без макияжа похвасталась естественной красотой

Звезда "Сватов" опубликовала фото без косметики.

Украинская актриса, звезда многих популярных сериалов таких, как “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с подписчиками честным фото. Артистка показала, как выглядит без макияжа.

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Так, на странице 25-летней кинозвезды в Инстаграм появилось яркое селфи, где Анна запечатлена в зеленой кофте с капюшоном и совсем без косметики.

“Солнечные дни # карантиннаяжизнь 💚“, - подписала снимок актриса.

Анна Кошмал без макияжа Скриншот

Поклонники Кошмал осыпали ее множеством комплиментов в комментариях под свежим снимком.

Как всегда очаровательная!🤩

Обожаю тебя 😘😘😘

Красуня♥️

Вы прекрасны 😍

Ты такая красивая и талантливая актриса 🎭

Вы просто замечательно выглядите)

❤️❤️❤️ Как ты делаешь такие крутые фото?)

Вауууу🔥

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