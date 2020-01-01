Анна Кошмал без макияжа похвасталась естественной красотой
Украинская актриса, звезда многих популярных сериалов таких, как “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с подписчиками честным фото. Артистка показала, как выглядит без макияжа.
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Так, на странице 25-летней кинозвезды в Инстаграм появилось яркое селфи, где Анна запечатлена в зеленой кофте с капюшоном и совсем без косметики.
“Солнечные дни # карантиннаяжизнь 💚“, - подписала снимок актриса.
Поклонники Кошмал осыпали ее множеством комплиментов в комментариях под свежим снимком.
- Как всегда очаровательная!🤩
- Обожаю тебя 😘😘😘
- Красуня♥️
- Вы прекрасны 😍
- Ты такая красивая и талантливая актриса 🎭
- Вы просто замечательно выглядите)
- ❤️❤️❤️ Как ты делаешь такие крутые фото?)
- Вауууу🔥
Ранее Анна Кошмал запостила детский снимок с братом.
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