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Анна Кошмал без макияжа похвасталась естественной красотой

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Звезда "Сватов" опубликовала фото без косметики.
Анна Кошмал без макияжа похвасталась естественной красотой
instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда многих популярных сериалов таких, как “Сваты“, “Село на мільйон“, “Великі Вуйки“ и “Будиночок на щастя“ Анна Кошмал поделилась с подписчиками честным фото. Артистка показала, как выглядит без макияжа.

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Так, на странице 25-летней кинозвезды в Инстаграм появилось яркое селфи, где Анна запечатлена в зеленой кофте с капюшоном и совсем без косметики. 

“Солнечные дни # карантиннаяжизнь 💚“, - подписала снимок актриса.

Анна Кошмал без макияжа
Анна Кошмал без макияжа
Скриншот

Поклонники Кошмал осыпали ее множеством комплиментов в комментариях под свежим снимком.

  • Как всегда очаровательная!🤩
  • Обожаю тебя 😘😘😘
  • Красуня♥️
  • Вы прекрасны 😍
  • Ты такая красивая и талантливая актриса 🎭
  • Вы просто замечательно выглядите)
  • ❤️❤️❤️ Как ты делаешь такие крутые фото?)
  • Вауууу🔥

Ранее Анна Кошмал запостила детский снимок с братом.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivona bigmir)net

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