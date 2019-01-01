Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы

Звезда "Сватов" трогательно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав свадебное фото.

Популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов “Сваты“ и “Село на мільйон“ Анна Кошмал порадовала поклонников редкой фотографией со своей тайной свадьбы.

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Поводом для публикации снимка с торжественной церемонии стал день рождения супруга артистки. Отметим, что Анна все еще скрывает возлюбленного от публики. Их свадьба состоялась зимой 2018 года. Пара воспитывает годовалого сына Михаила.

“С Днем Рождения лучший человек, которого я когда-либо встречала“, - написала в Инстаграм Анна и добавила снимок, где она вместе с мужем танцует первый свадебный танец.

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Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

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