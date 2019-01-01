Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы

Комментариев: 0
Звезда "Сватов" трогательно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав свадебное фото.
Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы
Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы
instagram.com/smorkovkina

Популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов “Сваты“ и “Село на мільйон“ Анна Кошмал порадовала поклонников редкой фотографией со своей тайной свадьбы.

Читай также: “Глаз не оторвать“: Анна Кошмал похвасталась эффектной фотосессией

Поводом для публикации снимка с торжественной церемонии стал день рождения супруга артистки. Отметим, что Анна все еще скрывает возлюбленного от публики. Их свадьба состоялась зимой 2018 года. Пара воспитывает годовалого сына Михаила. 

“С Днем Рождения лучший человек, которого я когда-либо встречала“, - написала в Инстаграм Анна и добавила снимок, где она вместе с мужем танцует первый свадебный танец.

скриншот

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал впервые поделилась тайной своей свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Кошмал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь