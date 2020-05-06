Оля Полякова рассказала, как в школьные годы попалась на воровстве

Артистку поймали на краже в универсаме.

Известная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова рассказала в Сети о неприятной ситуации, которая случилась еще во время учебы в школе.

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Во время совместного прямого эфира в Инстаграм с хореографом Владом Ямой артистка призналась в воровстве. По словам знаменитости, однажды она вместе с подругой решили украсть любимое лакомство из универсама.

“Первое мое воровство – заварной крем в универсаме. Был такой крем в брикетах, его надо было заваривать горячей водой, а мы его в детстве покупали и просто грызли. И вот, я пришла в магазин с подругой Снежаной и она говорит: “Давай украдем крем!“ Я говорю: “Давай!“. И она ворует и выходит. А я ворую и меня ловят“, - призналась Полякова.

“Мало того, моя мама работала врачом в школе у меня, и когда меня поймали, то начали связываться со школой, делать этот скандал. Я помню, так умоляла эту тетеньку в универсаме, чтобы она не говорила, потому что, если скажут в школе, что дочь врача своровала заварной крем...Ладно бы бриллианты или шубу маме“, - добавила певица.

Кроме того, Оля заявила, что это не единственное ее воровство. Ранее она воровала в дьюти фри, а также украла тюльпаны из клумбы.

Напомним, ранее Полякова честно призналась, делала ли пластические операции.

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