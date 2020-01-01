45-летняя Хлоя Севиньи показала первый кадр с новорожденным сыном

Звезда "Американской истории ужасов" родила первенца.

В воскресенье, 2 мая, американская актриса и модель Хлоя Севиньи (Шелли в “Американской истории ужасов: Психбольница“ и Алекс Лоу в “Американской истории ужасов: Отель“) впервые стала мамой.

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А спустя несколько дней 45-летняя знаменитость поделилась снимком с новорожденным и рассекретила его пол. Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала кадр, где она кормит малыша грудью. За процессом наблюдает отец ребенка, арт-директор галереи Karma Art Синиша Макович.

В описании к семейному снимку Севиньи объявила, что она родила сына. Мальчик получил имя Ваня. Кроме того, актриса поблагодарила медперсонал клиники, в которой она рожала.

“Добро пожаловать в мир Ваня Севиньи Мачкович. Родился 2 мая в Нью-Йорке. Спасибо всем сотрудникам в Mt. Sinai East за вашу храбрость, настойчивость и доброту, особенно медсестер за то, что они такие нежные и терпеливые. Благословение всем остальным семьям, рожающим в это время“, - написала Хлоя.

Хлоя Севиньи показала первый кадр с новорожденным сыном Скриншот

Ранее сообщалось, что бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца.

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