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Звезда "Американской истории ужасов" Хлоя Севиньи родила первенца

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Актриса впервые стала мамой в 45 лет.
Звезда "Американской истории ужасов" Хлоя Севиньи родила первенца
Звезда "Американской истории ужасов" Хлоя Севиньи родила первенца
GettyImages

Американская актриса модель Хлоя Севиньи (Шелли в “Американской истории ужасов: Психбольница“ и Алекс Лоу в “Американской истории ужасов: Отель“) родила первенца. 

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Как пишут западные СМИ со ссылкой на представителя 45-летней артистки, Хлоя и ее бойфренд, арт-директор галереи Karma Art Синиша Макович стали родителями в субботу, 3 мая. Новоспеченная мама и ребенок чувствует себя хорошо. Также известно, что возлюбленный Севиньи присутствовал на родах.

Отметим, что Хлоя и Синиша вместе с малышом уже попали в объектив папарацци, когда 4 мая возвращались домой из нью-йоркской клиники. Пол новорожденного и имя пара пока держит в секрете.

Хлоя Севиньи родила первенца
Хлоя Севиньи родила первенца
Скриншот

Хлоя Севиньи родила первенца
Хлоя Севиньи родила первенца
Скриншот

Хлоя Севиньи родила первенца
Хлоя Севиньи родила первенца
Скриншот

Ранее сообщалось, что бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца.

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Теги: Хлоя Севиньи
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Источник: Ivona bigmir)net

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