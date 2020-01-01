Звезда "Американской истории ужасов" Хлоя Севиньи родила первенца
Американская актриса модель Хлоя Севиньи (Шелли в “Американской истории ужасов: Психбольница“ и Алекс Лоу в “Американской истории ужасов: Отель“) родила первенца.
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Как пишут западные СМИ со ссылкой на представителя 45-летней артистки, Хлоя и ее бойфренд, арт-директор галереи Karma Art Синиша Макович стали родителями в субботу, 3 мая. Новоспеченная мама и ребенок чувствует себя хорошо. Также известно, что возлюбленный Севиньи присутствовал на родах.
Отметим, что Хлоя и Синиша вместе с малышом уже попали в объектив папарацци, когда 4 мая возвращались домой из нью-йоркской клиники. Пол новорожденного и имя пара пока держит в секрете.
Ранее сообщалось, что бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца.
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