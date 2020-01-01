Бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца

Продюсер Тревор Энгельсон впервые станет отцом.

Экс-супруг герцогини Сассекской Меган Маркл, американский продюсер Тревор Энгельсон впервые станет отцом. О том, что его нынешняя жена Трейси Курланд беременна, 42-летний мужчина сообщил на своей странице в Инстаграм.

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Так, в аккаунте Энгельсона появился семейный снимок, где он и 33-летняя Трейси позируют в масках. При этом продюсер нежно гладит живот супруги. В описанию к фото Тревор рассекретил пол будущего ребенка. В сентябре он станет отцом девочки.

“Будущая мама года и девочка папы! Так рады встретиться с тобой в сентябре!“, - подписал кадр Энгельсон.

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