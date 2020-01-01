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Бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца

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Продюсер Тревор Энгельсон впервые станет отцом.
Бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца
Бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца
GettyImages

Экс-супруг герцогини Сассекской Меган Маркл, американский продюсер Тревор Энгельсон впервые станет отцом. О том, что его нынешняя жена Трейси Курланд беременна, 42-летний мужчина сообщил на своей странице в Инстаграм.

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Так, в аккаунте Энгельсона появился семейный снимок, где он и 33-летняя Трейси позируют в масках. При этом продюсер нежно гладит живот супруги. В описанию к фото Тревор рассекретил пол будущего ребенка. В сентябре он станет отцом девочки.

“Будущая мама года и девочка папы! Так рады встретиться с тобой в сентябре!“, - подписал кадр Энгельсон.

Бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца
Бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца
Скриншот

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье.

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Теги: Тревор Энгельсон, Меган Маркл
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Источник: Ivona bigmir)net

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