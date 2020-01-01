Девушка Илона Маска призналась, почему он назвал сына странной аббревиатурой

Шестой ребенок Маска получил имя XÆA-12.

Во вторник, 5 мая, американский миллиардер, изобретатель и генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что у него родился шестой ребенок.

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32-летняя канадская исполнительница украинского происхождения Граймс родила 48-летнему предпринимателю сына. Новоиспеченный отец уже поделился в соцсети первыми кадрами из роддома и даже рассекретил имя малыша - “X Æ A-12 Маск“. Однако пользователи восприняли это как шутку.

Имя шестого ребенка Илона Маска Скриншот

Возлюбленная Илона решила объяснить, почему они так необычно назвали сына. В своем Twitter-аккаунте Граймc расшифровала аббревиатуру.

“• X, неизвестная переменная ⚔️ • Æ, мое эльфийское написание Ai (любовь и / или искусственный интеллект) • A-12 - предшественник SR-17 (наш любимый самолет). Нет оружию, нет защите, только скорость. Великий в бою, но ненасильственный + (A = Archangel, моя любимая песня)“ , - говорится в публикации.

Имя шестого ребенка Илона Маска Скриншот

Напомним, ранее Граймс заявила, что разрешит ребенку выбрать себе пол.

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