Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией
Украинская исполнительница, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками нежными кадрами из новой фотосъемки. Звезда снялась для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.
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На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала два снимка, где она запечатлена в наряде телесного цвета. Свой образ она дополнила массивными серьгами, легким макияжем и букетом белых цветов.
“Для меня красота и натуральность неотъемлемы) Спасибо @hydropeptide_ukraine за то, что могу говорить об этом и быть честной💙“, - подписала один из снимков Астафьева.
Поклонники осыпали артистку комплиментами в комментариях к фото:
- Удивительная!!! Глаз не оторвать!!!❤️❤️❤️
- Вам дуже до лиця натуральність і скромність! Ви розкішна і натуральна жінка, тому вам не потрібні напів оголені фото, щоб в вас закохатися, як в людину!😊
- Девушка-весна❤️
- Вау) на этой фотографии безумно красиво всё😍
- Нежная😍
- Красуня 🔥
- потрясающе❤️безумная красота❤️божесвенная❤️
Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.
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