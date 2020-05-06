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Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией

Комментариев: 1
Украинская певица позировала для косметического бренда.
Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией
Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией
instagram.com/da_astafieva

Украинская исполнительница, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками нежными кадрами из новой фотосъемки. Звезда снялась для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.

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На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала два снимка, где она запечатлена в наряде телесного цвета. Свой образ она дополнила массивными серьгами, легким макияжем и букетом белых цветов.

“Для меня красота и натуральность неотъемлемы) Спасибо @hydropeptide_ukraine за то, что могу говорить об этом и быть честной💙“, - подписала один из снимков Астафьева.

Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией
Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией
Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией
Скриншот

Поклонники осыпали артистку комплиментами в комментариях к фото:

  • Удивительная!!! Глаз не оторвать!!!❤️❤️❤️
  • Вам дуже до лиця натуральність і скромність! Ви розкішна і натуральна жінка, тому вам не потрібні напів оголені фото, щоб в вас закохатися, як в людину!😊
  • Девушка-весна❤️
  • Вау) на этой фотографии безумно красиво всё😍
  • Нежная😍
  • Красуня 🔥
  • потрясающе❤️безумная красота❤️божесвенная❤️

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  06.05.2020, 14:45
Оценка:  0
pусский
Фу, всё опошлила, ведь белые цветы - символ невинности! Лучше бы кабачок из пизды вытаскивала, бывалые огородники оценят!
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