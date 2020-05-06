Украинская певица позировала для косметического бренда.

Украинская исполнительница, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками нежными кадрами из новой фотосъемки. Звезда снялась для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.

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На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала два снимка, где она запечатлена в наряде телесного цвета. Свой образ она дополнила массивными серьгами, легким макияжем и букетом белых цветов.

“Для меня красота и натуральность неотъемлемы) Спасибо @hydropeptide_ukraine за то, что могу говорить об этом и быть честной💙“, - подписала один из снимков Астафьева.

Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией Скриншот

Даша Астафьева очаровала фанов нежной фотосессией Скриншот

Поклонники осыпали артистку комплиментами в комментариях к фото:

Удивительная!!! Глаз не оторвать!!!❤️❤️❤️

Вам дуже до лиця натуральність і скромність! Ви розкішна і натуральна жінка, тому вам не потрібні напів оголені фото, щоб в вас закохатися, як в людину!😊

Девушка-весна❤️

Вау) на этой фотографии безумно красиво всё😍

Нежная😍

Красуня 🔥

потрясающе❤️безумная красота❤️божесвенная❤️

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