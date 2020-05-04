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Соня Плакидюк взбудоражила Сеть "голым" фото Астафьевой

Комментариев: 2
Даша Астафьева позировала полностью обнаженной для украинского фотографа Сони Плакидюк.
Соня Плакидюк взбудоражила Сеть "голым" фото Астафьевой
Соня Плакидюк взбудоражила Сеть "голым" фото Астафьевой
instagram.com/da_astafieva

Знаменитый украинский фотограф, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк поделилась с подписчиками откровенными кадрами Даши Астафьевой. Певица, актриса и звезда “Playboy“ позировала для Сони полностью обнаженной.

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Так, на своей в Инстаграм Плакидюк представила голое фото Даши в цветном и черно-белом варианте. На снимке артистка целует свое отображение в зеркале. Звезда спереди прикрылась белым одеялом и засветила обнаженными ягодицами без белья. Съемки фотосета прошли во львовском арт-отеле “BANKHOTEL“.

“Шел 49-й день самоизоляции..🖤🎥 А я так и не смогла выбрать: цвет или чб?“, - подписала публикацию Соня.

Голое фото Астафьевой
Голое фото Астафьевой
Скриншот

Голое фото Астафьевой
Голое фото Астафьевой
Скриншот

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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Теги: Даша Астафьева, Соня Плакидюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.05.2020, 12:59
Оценка:  0
гость
Эта старая прошмандовка никого уже не беспокоит, как бы оно себя не представляла.
гость  (аноним)  04.05.2020, 12:32
Оценка:  +1
гость
Она скоро на пенсию уйдёт, а мы всё "будоражимся" и "будоражимся"! Мы только и делаем, что наблюдаем, как стареет Дашино тело...
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