Соня Плакидюк взбудоражила Сеть "голым" фото Астафьевой

Даша Астафьева позировала полностью обнаженной для украинского фотографа Сони Плакидюк.

Знаменитый украинский фотограф, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк поделилась с подписчиками откровенными кадрами Даши Астафьевой. Певица, актриса и звезда “Playboy“ позировала для Сони полностью обнаженной.

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Так, на своей в Инстаграм Плакидюк представила голое фото Даши в цветном и черно-белом варианте. На снимке артистка целует свое отображение в зеркале. Звезда спереди прикрылась белым одеялом и засветила обнаженными ягодицами без белья. Съемки фотосета прошли во львовском арт-отеле “BANKHOTEL“.

“Шел 49-й день самоизоляции..🖤🎥 А я так и не смогла выбрать: цвет или чб?“, - подписала публикацию Соня.

Голое фото Астафьевой Скриншот

Голое фото Астафьевой Скриншот

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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