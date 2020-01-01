Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом

Звезда "Playboy" запостила семейный кадр.

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Знаменитость опубликовала снимок с родителями.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда “Playboy“ разместила кадр, где она вместе с мамой Ириной и отцом Виктором позирует в домашней обстановке. На фото Даша появилась в сером костюме, зеленых кроссовках и длинной разноцветной футболке.

Мама знаменитости была одета в футболку с леопардовым принтом и черные штаны, а папа Астафьевой позировал в полосатой футболке и темных шортах. Артистка призналась, что сделала селфи в тот момент, как родители кушали “Морские камушки“.

“Папа и Мама сфотканы в момент поедания “Морских камушков“. Я, элементарно втягиваю живот и щеки. Живот получилось!“, - подписала кадр Астафьева.

Родители Даши Астафьевой Скриншот

Кроме того, звезда опубликовала еще одно фото, где к ней и родителям присоединился брат Евгений с домашним питомцем.

“Сегодня, я нарушила карантин. Вот, виновники, все в сборе на фото🤭“, - поделилась певица.

Родители и брат Даши Астафьевой Скриншот

Напомним, ранее Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках.

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