Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом

Комментариев: 0
Звезда "Playboy" запостила семейный кадр.
Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом
Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками редкой семейной фотографией. Знаменитость опубликовала снимок с родителями.

Читай также: Неожиданно: Астафьева призналась, что бы сделала, будь она мужчиной

Так, на своей странице в Инстаграм звезда “Playboy“ разместила кадр, где она вместе с мамой Ириной и отцом Виктором позирует в домашней обстановке. На фото Даша появилась в сером костюме, зеленых кроссовках и длинной разноцветной футболке.

Мама знаменитости была одета в футболку с леопардовым принтом и черные штаны, а папа Астафьевой позировал в полосатой футболке и темных шортах. Артистка призналась, что сделала селфи в тот момент, как родители кушали “Морские камушки“.

“Папа и Мама сфотканы в момент поедания “Морских камушков“. Я, элементарно втягиваю живот и щеки. Живот получилось!“, - подписала кадр Астафьева.

Родители Даши Астафьевой
Родители Даши Астафьевой
Скриншот

Кроме того, звезда опубликовала еще одно фото, где к ней и родителям присоединился брат Евгений с домашним питомцем.

“Сегодня, я нарушила карантин. Вот, виновники, все в сборе на фото🤭“, - поделилась певица.

Родители и брат Даши Астафьевой
Родители и брат Даши Астафьевой
Скриншот

Напомним, ранее Астафьева и Плакидюк похвастались соблазнительным фото в купальниках.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь