Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Огонь!": Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе

Комментариев: 0
Звезда Playboy поделилась кадрами откровенной фотосессии.
"Огонь!": Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе
"Огонь!": Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская исполнительница, актриса, модель, звезды журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадрами с очередной откровенной фотосессии. 

Читай также: “А топор зачем?“: Даша Астафьева удивила новой фотосессией

Так, на странице экс-участницы дуэта NikitA в Инстаграм появились снимки видео, где она запечатлена в наряде от бренда Chloé. Даша позировала в черном белье, легком халатике кораллового оттенка, колготах в сетку и черных туфлях на шпильке.

Так, на фото Астафьева позировала на фоне природы. А вот в ролике - знаменитость продемонстрировала пикантные позы на бильярдном столе.

Инстаграм Даши Астафьевой
Инстаграм Даши Астафьевой
Скриншот

Инстаграм Даши Астафьевой
Инстаграм Даши Астафьевой
Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать откровенное видео Астафьевой:

  • На это можно смотре бесконечно!!!
  • Вкусно❤️
  • Богиня
  • ❤️Ты огонь!❤️❤️🔥🔥🔥
  • Дашуля, невероятно сексуальная! Настоящая Женщина!!! Люблю Вас!!!🤗❤️
  • Ваааау Оушииииииит!
  • Ну чересчур красиво
  • Не, ну это можно выдержать?
  • Дашуля, ты срываешь всем карантин)) 🔥😍😍😍
  • Эстетический экстаз🔥
  • Кайфово)

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь