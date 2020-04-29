"Огонь!": Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе

Звезда Playboy поделилась кадрами откровенной фотосессии.

Известная украинская исполнительница, актриса, модель, звезды журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадрами с очередной откровенной фотосессии.

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Так, на странице экс-участницы дуэта NikitA в Инстаграм появились снимки видео, где она запечатлена в наряде от бренда Chloé. Даша позировала в черном белье, легком халатике кораллового оттенка, колготах в сетку и черных туфлях на шпильке.

Так, на фото Астафьева позировала на фоне природы. А вот в ролике - знаменитость продемонстрировала пикантные позы на бильярдном столе.

Инстаграм Даши Астафьевой Скриншот

Инстаграм Даши Астафьевой Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать откровенное видео Астафьевой:

На это можно смотре бесконечно!!!

Вкусно❤️

Богиня

❤️Ты огонь!❤️❤️🔥🔥🔥

Дашуля, невероятно сексуальная! Настоящая Женщина!!! Люблю Вас!!!🤗❤️

Ваааау Оушииииииит!

Ну чересчур красиво

Не, ну это можно выдержать?

Дашуля, ты срываешь всем карантин)) 🔥😍😍😍

Эстетический экстаз🔥

Кайфово)

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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