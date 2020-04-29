"Огонь!": Даша Астафьева соблазнила фанов пикантными позами на бильярдном столе
Известная украинская исполнительница, актриса, модель, звезды журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадрами с очередной откровенной фотосессии.
Читай также: “А топор зачем?“: Даша Астафьева удивила новой фотосессией
Так, на странице экс-участницы дуэта NikitA в Инстаграм появились снимки видео, где она запечатлена в наряде от бренда Chloé. Даша позировала в черном белье, легком халатике кораллового оттенка, колготах в сетку и черных туфлях на шпильке.
Так, на фото Астафьева позировала на фоне природы. А вот в ролике - знаменитость продемонстрировала пикантные позы на бильярдном столе.
Поклонники принялись активно комментировать откровенное видео Астафьевой:
- На это можно смотре бесконечно!!!
- Вкусно❤️
- Богиня
- ❤️Ты огонь!❤️❤️🔥🔥🔥
- Дашуля, невероятно сексуальная! Настоящая Женщина!!! Люблю Вас!!!🤗❤️
- Ваааау Оушииииииит!
- Ну чересчур красиво
- Не, ну это можно выдержать?
- Дашуля, ты срываешь всем карантин)) 🔥😍😍😍
- Эстетический экстаз🔥
- Кайфово)
Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил