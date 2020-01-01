Певица показала яркие кадры с праздника.

Эффектный наряд и море цветов: Каменских показала фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая 4 мая отметила свой День Рождения, показала первые кадры праздника. В Инстаграм артистка добавила фото, сделанное в день торжества. Настя позирует в эффектном молочно-белом платье с кружевными рукавами и глубоким декольте, дополненным фигурным темным пояском. Волосы артистка завила в тугие кудри.

Это был чудесный день. Спасибо всем ❤️, - написала Каменских.

Эффектный наряд и море цветов: Каменских показала фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

Кроме того, в Инста-сториз Настя показала огромные букеты цветов, которые ей подарили, а также яркие воздушные шарики.

Эффектный наряд и море цветов: Каменских показала фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

Эффектный наряд и море цветов: Каменских показала фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

Эффектный наряд и море цветов: Каменских показала фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

Эффектный наряд и море цветов: Каменских показала фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

Эффектный наряд и море цветов: Каменских показала фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

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Певица с супругом рэпером, продюсером Потапом соблюдают строгий карантин, о чем постоянно сообщают в соцсетях - потому, скорее всего, цветы и подарки звезде доставили на дом. Как проходило празднование Дня рождения и были ли приглашенные - Каменских пока не сообщила.

Ранее мы писали, что Потап посвятил стих Насте Каменских в День рождения.

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