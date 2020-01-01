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"Люблю тебя, мой лягушонок!": Потап написал чувственный стих ко Дню рождения NK

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Рэпер красиво признался жене в любви.

"Люблю тебя легкой": Потап написал чувственный стих ко Дню рождения NK
instagram.com/realpotap

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Сегодня, 4 мая, празднует День рождения популярная украинская певица Настя Каменских (NK) - и первой ее, по всей видимости, поздравил звездный супруг продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап). Влюбленный муж, разумеется, преподнес Насте приятные подарки. А одним из таких сюрпризов стал стих, который Потап опубликовал в Инстаграм. В нем Алексей чувственно признался супруге в любви, отметив, что он очаровал и обласкан красотой звезды. К публикации Потап добавил пляжное фото Насти в купальнике.

Я люблю тебя легкой, идущей, вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, что б опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину , что влюблён будет так же как я , передайте ему ,что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ!❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым,ты моя муза,спасибо тебе!- написал Потап.

"Люблю тебя легкой": Потап написал чувственный стих ко Дню рождения NK
instagram.com/realpotap

Ранее мы писали, что Настя Каменских сбросила белье под Джо Кокера. 

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Теги: Потап, каменских, день рождения, Настя Каменских
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