В Сети появился ролик с поздравлениями Насте Каменских .

Муза и сверхчеловек: Как украинские звезды поздравили NK с Днем рождения instagram.com/kamenskux

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В Сети появился ролик, который звезды украинского шоубизнеса записали ко Дню рождения певицы Насти Каменских. Именинница добавила его в свой Инстаграм. В кадре по очереди появились артисты и телеведущие, которые рассказали, за что любят Настю, а после пожелали ей всяческих благ. Так, NK назвали добрым другом, музой, мотиватором и даже сверхчеловеком. Телеведущая Маша Ефросинина попросила Настю не прекращать вдохновлять своим примером окружающих:

Продолжай оставаться для нас примером того, насколько всесильна женщина в любви и счастье - насколько ей вообще все по плечу, - сказала телеведущая.

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Среди поздравивших именинницу были также Алексей Завгородний (Позитив) и его супруга Анна, Дмитрий Монатик, телеведущий Александр Педан, MELOVIN, артисты балета Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым, фешн-фотограф Соня Плакидюк и другие звезды. Потап поздравил любимую супругу молча - он чувственно и трогательно демонстрировал на камеру жесты, передающие его чувства.

Дорогие мои, спасибо вам большое за это видео-поздравление! 🤗, - подписала ролик NK.

Ранее мы писали, что Потап написал стих ко Дню рождения Каменских.

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