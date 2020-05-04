Муза и сверхчеловек: Как украинские звезды поздравили NK с Днем рождения
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В Сети появился ролик, который звезды украинского шоубизнеса записали ко Дню рождения певицы Насти Каменских. Именинница добавила его в свой Инстаграм. В кадре по очереди появились артисты и телеведущие, которые рассказали, за что любят Настю, а после пожелали ей всяческих благ. Так, NK назвали добрым другом, музой, мотиватором и даже сверхчеловеком. Телеведущая Маша Ефросинина попросила Настю не прекращать вдохновлять своим примером окружающих:
Продолжай оставаться для нас примером того, насколько всесильна женщина в любви и счастье - насколько ей вообще все по плечу, - сказала телеведущая.
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Среди поздравивших именинницу были также Алексей Завгородний (Позитив) и его супруга Анна, Дмитрий Монатик, телеведущий Александр Педан, MELOVIN, артисты балета Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым, фешн-фотограф Соня Плакидюк и другие звезды. Потап поздравил любимую супругу молча - он чувственно и трогательно демонстрировал на камеру жесты, передающие его чувства.
Дорогие мои, спасибо вам большое за это видео-поздравление! 🤗, - подписала ролик NK.
Мне безумно приятно! @realpotap @annchuk @biedniakov @mashaefrosinina @monatik_official @ekaterinakukhar_official @stoianov_aleksandr @positiff @moi_sofism @jamalajaaa @dasha.tregubova @pedanos @zbsband @melovin_official @nzk.music @jetsetterua Я вас ❤️ и с нетерпением жду нашей следующей встречи!
Ранее мы писали, что Потап написал стих ко Дню рождения Каменских.
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